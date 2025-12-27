Bahia: colisão frontal entre dois veículos na BR-101 deixa 11 mortos
PRF informa que entre os mortos estão uma gestante e duas crianças. Acidente ocorreu em Mucuri, no Sul do estado
Uma colisão frontal entre dois veículos na BR-101, na altura do Km 953, em Mucuri, no Sul da Bahia, provocou a morte de 11 pessoas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após a colisão, que aconteceu na manhã deste sábado (27/12), os automóveis pegaram fogo.
A batida entre os automóveis Fiat Doblò e caminhonete Chevrolet S10 foi decorrente de uma ultrapassagem indevida, segundo a PRF. A polícia não informou qual dos veículos estava na contramão.
O acidente provocou a morte de 11 pessoas, sendo que oito das vítimas estavam na Doblò, entre elas uma gestante e duas crianças, de 2 e 4 anos de idade. Três ocupantes da caminhonete S10 foram mortos.
Inicialmente, uma das vítimas, que não foi identificada, foi socorrida com vida, mas morreu posteriormente. Não houve sobreviventes. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas e se elas morreram por causa da colisão ou das chamas.
O trecho da via onde o acidente aconteceu foi totalmente interditado para atendimento da ocorrência, perícia e remoção dos veículos. O tráfego foi liberado por volta de 13h40, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
