TRAGÉDIA NAS ESTRADAS

Bahia: colisão frontal entre dois veículos na BR-101 deixa 11 mortos

PRF informa que entre os mortos estão uma gestante e duas crianças. Acidente ocorreu em Mucuri, no Sul do estado

Laura Scardua
27/12/2025 16:59

O acidente aconteceu na altura do Km 953, em Mucuri, no Sul da Bahia
Não houve sobreviventes no acidente que ocorreu na altura do Km 953, em Mucuri, na Bahia crédito: Reprodução/PRF

Uma colisão frontal entre dois veículos na BR-101, na altura do Km 953, em Mucuri, no Sul da Bahia, provocou a morte de 11 pessoas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após a colisão, que aconteceu na manhã deste sábado (27/12), os automóveis pegaram fogo. 

A batida entre os automóveis Fiat Doblò e caminhonete Chevrolet S10 foi decorrente de uma ultrapassagem indevida, segundo a PRF. A polícia não informou qual dos veículos estava na contramão. 

O acidente provocou a morte de 11 pessoas, sendo que oito das vítimas estavam na Doblò, entre elas uma gestante e duas crianças, de 2 e 4 anos de idade. Três ocupantes da caminhonete S10 foram mortos.

A batida entre os automóveis Fiat Doblò e caminhonete Chevrolet S10 foi decorrente de uma ultrapassagem indevida, segundo a PRF
Batida entre os automóveis Fiat Doblò e caminhonete Chevrolet S10 foi decorrente de uma ultrapassagem indevida, segundo a PRF Reprodução/PRF

Inicialmente, uma das vítimas, que não foi identificada, foi socorrida com vida, mas morreu posteriormente. Não houve sobreviventes. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas e se elas morreram por causa da colisão ou das chamas. 

O trecho da via onde o acidente aconteceu foi totalmente interditado para atendimento da ocorrência, perícia e remoção dos veículos. O tráfego foi liberado por volta de 13h40, segundo a Polícia Rodoviária Federal.  

