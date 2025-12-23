Assine
Previsões do tarô para 2026: um novo ciclo de 9 anos

A cartomante Amanda Guimarães revela como transição cabalística favorece começos e por que sementes plantadas agora darão frutos até a próxima década

Larissa Kumpel
Layane Costa
Mannu Meg
Larissa Kumpel
Repórter
Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas
Layane Costa
Repórter
Repórter e editora de vídeos do Núcleo de Criação Multimídia.
Mannu Meg
Repórter
Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
23/12/2025 04:00

O início de 2026, segundo as previsões do tarô, será alagado, com uma tendência a desmoronamento de terra.
O início de 2026, segundo as previsões do tarô, será alagado, com uma tendência a desmoronamento de terra.

“O primeiro ponto de virada é que a gente sai de 2025, um ano nove no sistema Cabala, para 2026, ano um. É uma virada numerológica onde tudo que for bem semeado renderá frutos pelos próximos nove anos”, explica a cartomante Amanda Guimarães, que tirou as cartas de tarô para o ano que vem.

Em conversa com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg para o podcast “Não é invenção”, do Estado de Minas e Portal Uai, ela afirma que o novo ano promete um portal para construir novidades e também começar a fazer pequenos ajustes.

Pantone de 2026

Para Amanda, essa perspectiva de renovação é reforçada pela cor Pantone de 2026, a Cloud Dancer, uma cor que simboliza um livro em branco, uma página em branco, para ser construída. Amanda prevê ainda um ano subversível, com a ascensão de uma onda conservadora e a consequente contra-onda, gerando um cenário socialmente agitado, especialmente após julho.

No âmbito social, a cartomante aponta para um resgate de um aspecto humanitário coletivo, com o retorno de discussões sobre filantropia, caridade e projetos sociais de impacto. Pautas como o direito ao aborto e a necessidade de revisitar os direitos das mulheres devem voltar com força, impulsionadas por grupos progressistas nas redes.

Perigos no início do ano

O início de 2026, segundo as previsões do tarô, será alagado, com uma tendência a desmoronamento de terra, evidenciando a necessidade de repensar a infraestrutura das cidades. Para os signos, Amanda trouxe previsões específicas:

  • Signos de água (peixes, câncer, escorpião): voltando a sonhar e amadurecendo internamente para separar o que é seu do que é do outro. Haverá uma superação de relacionamentos antigos e uma abertura para buscar coisas novas, especialmente com taurinos.

  • Signos de fogo (áries, leão, sagitário): canalizarão energia em projetos de vida inteira, buscando autoridade e poder. Será um bom momento para promoções e estudos. Afetivamente, novos amores e círculos sociais surgirão, com uma busca por conviver com pessoas mais alinhadas.

  • Signos de terra (touro, capricórnio): o ano será focado em trabalho, casa e reformas, com oportunidades para mudanças de cidade ou carreira. Capricornianos buscarão a formalização de contratos em diversas áreas da vida.

  • Signos de ar (aquário, gêmeos, libra): aquarianos terão uma abertura para viagens longas e exploração. Librianos cortarão cordões umbilicais, buscando um ano mais autoral. Geminianos finalizarão ciclos importantes e precisarão lidar com sua própria sensibilidade e questões cármicas.

Conheça o “Não É Invenção”

O “Não É Invenção” é um podcast para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais. A conversa está disponível no canal do Youtube do Portal Uai e nas plataformas de streaming de áudio.

