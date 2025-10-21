Alma gêmea: o que o tarô revela sobre o destino amoroso

Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

"Para mim, almas gêmeas ou almas afins, vêm para poder desenvolver, para evoluir espiritualmente", afirma a cartomante Amanda Guimarães. Em conversa com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas e Portal Uai, para o podcast "Não é invenção", ela explica o que considera a crença na alma gêmea e como isso move a busca por um relacionamento ideal. Segundo ela, a cartomancia oferece uma perspectiva diferente sobre a união e o destino a dois, apontando, inclusive, que a existência de uma alma gêmea não é condicionada somente ao campo romântico.

O tarô como espelho do autoconhecimento

Para quem busca respostas no universo místico sobre o amor, a tarologia serve como um instrumento para alinhar as expectativas com a realidade da própria jornada, explica a cartomante. As cartas podem funcionar como guias de autoconhecimento, indicando caminhos e bloqueios emocionais que precisam ser resolvidos.

Amanda explica que o tarô não é um jogo de uma predisposição única, é um lugar de possibilidades. Ela ainda aponta que o poder de decisão individual sempre prevalece, e que o tempo do oráculo é circular: "a partir do momento que eu faço uma escolha, ela muda o passado, o presente e o futuro".

Desmistificando a alma gêmea: o que as cartas ensinam

O conceito popular de alma gêmea é frequentemente romantizado e pode levar a idealizações que, na prática, se tornam frustrantes. As cartas, por sua vez, trazem uma visão mais complexa das conexões significativas. Veja alguns dos pontos da conversa com a cartomante neste episódio do podcast "Não é invenção".

Livre arbítrio é chave: o tarô não impõe um futuro, mas sim aponta tendências e energias presentes, dando à pessoa o controle sobre suas decisões.

Parceiros kármicos: são relações de grande intensidade que surgem para ensinar lições importantes, muitas vezes difíceis, e não necessariamente para durar a vida toda.

Chamas gêmeas: representam uma conexão de alma extremamente rara, vista como a divisão de uma mesma essência. O foco desta união é, geralmente, o crescimento espiritual mútuo, e não apenas o amor romântico tradicional.

O amor é um ciclo: cartas como "A Roda da Fortuna" ou "A Torre" indicam que o amor passa por fases de estabilidade, transformação e, às vezes, rupturas necessárias para o desenvolvimento.

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

Onde encontro os episódios anteriores?

Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.