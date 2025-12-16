Mega-Sena 2952 e outras loterias: veja os números sorteados (16/12)

A Caixa sorteia nesta terça-feira (16/12) os concursos da Mega-Sena 2952, Lotofácil 3564, Quina 6904, Timemania 2332 e Dia de Sorte 1153.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Loterias desta terça-feira (16/12)

Mega-Sena 2952 - R$ 52 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58

Premiação

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Próximo sorteio:

Lotofácil 3564 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação

15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Próximo sorteio:

Quina 6904 - R$ 4,8 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 09 - 14 - 23 - 42 - 46

Premiação

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Timemania 2332 - R$ 67 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 13 - 17 - 23 - 28 - 47 - 50 - 71



Time do Coração: 29 (Coritiba/PR)

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Dia de Sorte 1153 - R$ 1,3 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas:

Mês da sorte:

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.