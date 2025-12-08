Lotofácil 3557, Quina 6897 e outras loterias: números sorteados (8/12)

Caixa sorteou nesta segunda-feira (8/12), a partir das 21h, os concursos da Lotofácil 3557, Quina 6897, Lotomania 2859, Dupla Sena 2896 e Super Sete 782. sorteou nesta segunda-feira (8/12), a partir das 21h, os concursos da Lotofácil 3557, Quina 6897, Lotomania 2859, Dupla Sena 2896 e Super Sete 782.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualizou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (8/12)

Lotofácil 3557 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.



Confira as dezenas: 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

Premiação



15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 558.208,90

14 acertos: 188 apostas ganhadoras, R$ 1.867,72

13 acertos: 6916 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 85752 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 468718 apostas ganhadoras, R$ 7,00



Dividem o prêmio: uma aposta de Guaçuí (ES), uma de Londrina (PR) e uma de São Paulo (SP).



Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (9/12)

Quina 6897 - R$ 7,28 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.



Confira as dezenas: 03 - 19 - 35 - 75 - 79

Premiação



5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 7.286.334,45

4 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 11.037,07

3 acertos: 3.884 apostas ganhadoras, R$ 108,25

2 acertos: 99.461 apostas ganhadoras, R$ 4,22



Uma aposta de Rio Claro (SP) leva o prêmio principal.



Próximo sorteio: R$ 600 mil (9/12)

Lotomania 2859 - R$ 1,1 milhão

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.



Confira as dezenas: 02 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 28 - 31 - 32 - 41 - 51 - 55 - 68 - 73 - 75 - 77 - 90 - 98 - 99

Premiação



20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 34.907,64

18 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.424,14

17 acertos: 390 apostas ganhadoras, R$ 279,70

16 acertos: 2446 apostas ganhadoras, R$ 44,59

15 acertos: 11008 apostas ganhadoras, R$ 9,90

0 acerto: 1 aposta ganhadora, R$ 87.269,12



Próximo sorteio: R$ 1,6 milhão (10/12)

Dupla Sena 2896 - R$ 2,2 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas:



1º sorteio: 02 - 05 - 15 - 23 - 26 - 38



2º sorteio: 02 - 03 - 20 - 21 - 23 - 48

Premiação - 1º Sorteio



6 acertos: não houve ganhador

5 acertos: 10 apostas ganhadoras R$ 5.844,68

4 acertos: 687 apostas ganhadoras R$ 97,22

3 acertos: 11.281 apostas ganhadoras R$ 2,96



Premiação - 2º Sorteio



6 acertos: não houve ganhador

5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 6.575,27

4 acertos: 477 apostas ganhadoras R$ 140,03

3 acertos: 10.100 apostas ganhadoras R$ 3,30



Próximo sorteio: R$ 2,4 milhões (10/12)

Super Sete 782 - R$ 250 mil

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.



Confira as dezenas



Coluna 1: 5

Coluna 2: 1

Coluna 3: 3

Coluna 4: 4

Coluna 5: 9

Coluna 6: 9

Coluna 7: 3

Premiação



7 acertos: não houve ganhador

6 acertos: não houve ganhador

5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 2.578,79

4 acertos: 313 apostas ganhadoras, R$ 82,38

3 acertos: 3.393 apostas ganhadoras, R$ 6,00



Próximo sorteio: R$ 300 mil (10/12)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.