Lotofácil 3557, Quina 6897 e outras loterias: números sorteados (8/12)
Caixa também sorteou concursos da Lotomania 2859, da Dupla Sena 2896 e do Super Sete 782 nesta segunda-feira (8/12), no Espaço da Sorte, em São Paulo
08/12/2025 20:00 - atualizado em 08/12/2025 22:28
A Caixa sorteou nesta segunda-feira (8/12), a partir das 21h, os concursos da Lotofácil 3557, Quina 6897, Lotomania 2859, Dupla Sena 2896 e Super Sete 782.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualizou todos os resultados em tempo real.
Confira as loterias desta segunda-feira (8/12)
Lotofácil 3557 - R$ 1,8 milhão
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 558.208,90
14 acertos: 188 apostas ganhadoras, R$ 1.867,72
13 acertos: 6916 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 85752 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 468718 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Dividem o prêmio: uma aposta de Guaçuí (ES), uma de Londrina (PR) e uma de São Paulo (SP).
Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (9/12)
Quina 6897 - R$ 7,28 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 03 - 19 - 35 - 75 - 79
Premiação
5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 7.286.334,45
4 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 11.037,07
3 acertos: 3.884 apostas ganhadoras, R$ 108,25
2 acertos: 99.461 apostas ganhadoras, R$ 4,22
Uma aposta de Rio Claro (SP) leva o prêmio principal.
Próximo sorteio: R$ 600 mil (9/12)
Lotomania 2859 - R$ 1,1 milhão
São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 02 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 28 - 31 - 32 - 41 - 51 - 55 - 68 - 73 - 75 - 77 - 90 - 98 - 99
Premiação
20 acertos: não houve acertador
19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 34.907,64
18 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.424,14
17 acertos: 390 apostas ganhadoras, R$ 279,70
16 acertos: 2446 apostas ganhadoras, R$ 44,59
15 acertos: 11008 apostas ganhadoras, R$ 9,90
0 acerto: 1 aposta ganhadora, R$ 87.269,12
Próximo sorteio: R$ 1,6 milhão (10/12)
Dupla Sena 2896 - R$ 2,2 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas:
1º sorteio: 02 - 05 - 15 - 23 - 26 - 38
2º sorteio: 02 - 03 - 20 - 21 - 23 - 48
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: não houve ganhador
5 acertos: 10 apostas ganhadoras R$ 5.844,68
4 acertos: 687 apostas ganhadoras R$ 97,22
3 acertos: 11.281 apostas ganhadoras R$ 2,96
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: não houve ganhador
5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 6.575,27
4 acertos: 477 apostas ganhadoras R$ 140,03
3 acertos: 10.100 apostas ganhadoras R$ 3,30
Próximo sorteio: R$ 2,4 milhões (10/12)
Super Sete 782 - R$ 250 mil
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas
Coluna 1: 5
Coluna 2: 1
Coluna 3: 3
Coluna 4: 4
Coluna 5: 9
Coluna 6: 9
Coluna 7: 3
Premiação
7 acertos: não houve ganhador
6 acertos: não houve ganhador
5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 2.578,79
4 acertos: 313 apostas ganhadoras, R$ 82,38
3 acertos: 3.393 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 300 mil (10/12)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.
