Mega-Sena 2948 e outras loterias: confira os números sorteados (6/12)

A Caixa sorteou neste sábado (6/12) os concursos da Mega-Sena 2948, Lotofácil 3556, Quina 6896, Timemania 2328, Dia de Sorte 1149 e +Milionária 309.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (6/12)

Mega-Sena 2948 - R$ 12 milhões



O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 37- 58 - 06 - 52 -24 - 53

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 42.694,24

4 acertos: 2.726 apostas ganhadoras, R$ 1.084,28

Próximo sorteio: R$ 20 milhões (9/12)

Lotofácil 3556 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 10 – 23 – 09 – 17 – 04 – 19 – 01 – 16 – 05 – 02 – 07 – 14 – 03 – 12 – 21

Premiação

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$?342.754,14: Ipatinga/MG, Santa Juliana/MG, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP (2)

14 acertos: 416 apostas ganhadoras, R$ 1.233,99

13 acertos: 11641 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 116715 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 588176 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (8/12)

Quina 6896 - R$ 6,2 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 3- 23 - 64 - 79 - 66

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 12.838,08

3 acertos: 3.651 apostas ganhadoras, R$ 130,60

2 acertos: 97.628 apostas ganhadoras, R$ 4,88

Próximo sorteio: R$ 7,5 milhões (8/12)

Timemania 2328 - R$ 60 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 73 - 29 - 59 - 15 - 01 - 49 - 57

Time do Coração: Jacuipense/BA

25.646 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 37.711,09

5 acertos: 570 apostas ganhadoras, R$ 1.606,73

4 acertos: 10.438 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 100.507 apostas ganhadoras, R$ 3,50









Próximo sorteio: R$ 61 milhões (9/12)

Dia de Sorte 1149 - R$ 150 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 30- 09- 01- 10- 17- 27- 22

Mês da sorte: 02- fevereiro

48.271 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 2.119,95

5 acertos: 1.304 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 15.215 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 400 mil (9/12)

+Milionária 309 - R$ 10 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 47- 30- 15- 01- 08 - 37

Trevos da sorte: 6 e 2

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 186.409,33

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 4 apostas ganhadoras, R$ 20.712,15

4 acertos + 2 trevos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.219,15

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 558 apostas ganhadoras, R$ 159,07

3 acertos + 2 trevos: 840 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 6182 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 6373 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 51748 apostas ganhadoras, R$ 6,00



Próximo sorteio: R$ 11 milhões (10/12)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.