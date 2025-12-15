Lotofácil 3563, Quina 6903 e outras loterias: números sorteados (15/12)
Caixa também sorteia concursos da Lotomania 2862, da Dupla Sena 2899 e do Super Sete 785 nesta segunda-feira (15/12), no Espaço da Sorte, em São Paulo
A Caixa sorteia nesta segunda-feira (15/12), a partir das 21h, os concursos da Lotofácil 3563, Quina 6903, Lotomania 2862, Dupla Sena 2899 e Super Sete 785.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualizou todos os resultados em tempo real.
Confira as loterias desta segunda-feira (15/12)
Lotofácil 3563 - R$ 1,8 milhão
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:
Próximo sorteio:
Quina 6903 - R$ 4 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Lotomania 2862 - R$ 3,1 milhões
São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
20 acertos:
19 acertos:
18 acertos:
17 acertos:
16 acertos:
15 acertos:
0 acerto:
Próximo sorteio:
Dupla Sena 2899 - R$ 3 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas:
1º sorteio:
2º sorteio:
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Próximo sorteio:
Super Sete 785 - R$ 500 mil
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas
Coluna 1:
Coluna 2:
Coluna 3:
Coluna 4:
Coluna 5:
Coluna 6:
Coluna 7:
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Próximo sorteio:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.