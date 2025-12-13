Bolão triplo: três apostas de Minas acertam 5 números na Mega-Sena
Grupos de apostadores de Joaíma, Nova Lima e Governador Valadares fizeram a Quina na Mega no concurso 2951; próximo prêmio é de R$ 52 milhões
Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena deste sábado (13/12), no concurso 2951, sorteado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com isso, o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (16/12), será de R$ 52 milhões.
Os números sorteados na Mega-Sena foram: 05-08-30-31-37-45.
Entre os que acertaram cinco números, foram 44 apostas ganhadoras, das quais três de Minas, todos bolões - um de Governador Valadares, outro de Joaíma e outro de Nova Lima. Cada um deles ganhou R$ 51.339,54; entre os que acertaram quatro números, foram 3.730 apostas ganhadoras, sendo que cada uma ganhou R$ 998,26.
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
44 apostas ganhadoras, R$ 51.339,54
4 acertos
3.730 apostas ganhadoras, R$ 998,26