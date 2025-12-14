Roberto Carlos sofre acidente com Cadillac em Gramado

O cantor Roberto Carlos se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo (14/12) durante a gravação do clipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo. O artista dirigia um Cadillac do ano de 1960 quando o veículo perdeu os freios.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu em uma subida íngreme na cidade de Gramado, na Serra gaúcha. Com a falha mecânica, o carro desceu a lomba de ré e colidiu com outros três carros e uma árvore.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram levados a um hospital. Todos fizeram exames e foram liberados. O cantor está na cidade para a gravação do Especial de Fim de Ano da TV Globo.