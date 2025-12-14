Assine
overlay
Início Nacional
ACIDENTE

Roberto Carlos sofre acidente com Cadillac em Gramado

Em gravação de final de ano, o clássico modelo de carro perdeu freios em subida; cantor e equipe passam bem após bater em três veículos e árvore

Publicidade
Carregando...
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
14/12/2025 11:41 - atualizado em 14/12/2025 11:44

compartilhe

SIGA
x
Roberto Carlos tem mais de 500 músicas registradas. Em seu site oficial, ele revela que suas preferidas são “Detalhes” e “Eu te amo tanto”.
Roberto Carlos tem mais de 500 músicas registradas. Em seu site oficial, ele revela que suas preferidas são “Detalhes” e “Eu te amo tanto”. crédito: Divulgação / Roberto Carlos Oficial / Caio Girardi

O cantor Roberto Carlos se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo (14/12) durante a gravação do clipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo. O artista dirigia um Cadillac do ano de 1960 quando o veículo perdeu os freios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu em uma subida íngreme na cidade de Gramado, na Serra gaúcha. Com a falha mecânica, o carro desceu a lomba de ré e colidiu com outros três carros e uma árvore.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram levados a um hospital. Todos fizeram exames e foram liberados. O cantor está na cidade para a gravação do Especial de Fim de Ano da TV Globo.

Tópicos relacionados:

acidente gramado roberto-carlos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay