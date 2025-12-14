Roberto Carlos sofre acidente com Cadillac em Gramado
Em gravação de final de ano, o clássico modelo de carro perdeu freios em subida; cantor e equipe passam bem após bater em três veículos e árvore
compartilheSIGA
O cantor Roberto Carlos se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo (14/12) durante a gravação do clipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo. O artista dirigia um Cadillac do ano de 1960 quando o veículo perdeu os freios.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Concurso da Prefeitura Contagem é suspenso após provas não chegarem
- Aniversário de BH: quais lugares são a 'cara' de Belo Horizonte
- BH: uma tonelada de maconha é apreendida em lava-jato do Comando Vermelho
Leia Mais
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu em uma subida íngreme na cidade de Gramado, na Serra gaúcha. Com a falha mecânica, o carro desceu a lomba de ré e colidiu com outros três carros e uma árvore.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia
Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram levados a um hospital. Todos fizeram exames e foram liberados. O cantor está na cidade para a gravação do Especial de Fim de Ano da TV Globo.