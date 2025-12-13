Assine
overlay
Início Nacional

Gilmar encerra processo contra ex-diretor do COB por compra de votos para Rio-2016

Gilmar Mendes acatou argumento da defesa de Leonardo Gryner, ex-COB, que responde a processo na Justiça Federal do Rio de Janeiro

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
13/12/2025 04:06

compartilhe

SIGA
x
Gilmar encerra processo contra ex-diretor do COB por compra de votos para Rio-2016
Gilmar encerra processo contra ex-diretor do COB por compra de votos para Rio-2016 crédito: Platobr Nacional

Gilmar Mendes encerrou nessa sexta-feira, 12, um processo criminal na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra Leonardo Gryner, ex-diretor do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Rio-2016. A ação penal a que Gryner responde trata da compra de votos para que o Rio fosse escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Ele é réu por corrupção passiva e pertencimento a organização criminosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Ministério Público Federal, o ex-diretor de operações e marketing do COB atuou ao lado de Carlos Nuzman, ex-presidente do comitê, intermediando o pagamento de propina a Lamine Diack, ex-presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo, e ao filho dele, Papa Diack. O dinheiro, US$ 2 milhões, teria vindo do empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, a pedido do ex-governador Sérgio Cabral.

Os advogados de Leonardo Gryner apresentaram um habeas corpus ao STF em julho de 2022, pedindo o trancamento do processo. Eles alegaram que a denúncia do MPF equiparou Gryner a um funcionário público sem que isso pudesse ter sido feito, já que o COB não integra a administração pública.

Em sua decisão nessa sexta, Gilmar acatou esse argumento. O ministro considerou que, para equiparar dirigentes do COB a funcionários públicos, seria necessário que a entidade executasse atividades típicas da administração pública.

“A atuação em eventos esportivos internacionais ou a interlocução com o poder público não basta, por si só, para converter um agente privado em servidor público para fins penais. Por essa razão, considerando a ausência de pressupostos legais que autorizem a aplicação dos tipos penais funcionais ao paciente, entendo configurada a falta de justa causa para a persecução penal”, afirmou Gilmar Mendes.  

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay