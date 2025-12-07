Assine
SÃO PAULO

Dois homens armados invadem biblioteca Mário de Andrade e roubam obras de arte

Quadros roubados faziam parte de mostra dedicada a colagens de Henri Matisse. Ninguém foi preso

MARIANA ZYLBERKAN E PAULO EDUARDO DIAS
MARIANA ZYLBERKAN E PAULO EDUARDO DIAS
07/12/2025 12:48

Espaço ocupado por obras roubadas na biblioteca Municipal Mário de Andrade
Espaço ocupado por obras roubadas na biblioteca Municipal Mário de Andrade crédito: Reprodução /PM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens armados invadiram a biblioteca Municipal Mário de Andrade, na Consolação, região central de São Paulo, na manhã deste domingo (7). De acordo com a Polícia Militar, algumas obras de arte foram levadas e os bandidos fugiram.

Os criminosos renderam funcionários e guardas-municipais, não houve vítimas e nem relatos de tiros disparados.

Eles fugiram em direção ao metrô Anhangabaú, segundo a corporação.

A PM informou que o local e as imediações estão sendo patrulhados e que equipes buscam identificar os autores do crime.

A biblioteca completou 100 anos no início do ano passado. Segunda maior biblioteca pública do país, atrás apenas da Biblioteca Nacional, a Mário de Andrade guarda quase 1,5 milhão de itens, somando livros, mapas e documentos.

