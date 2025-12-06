Assine
INVESTIGAÇÃO

Família acredita que hierarquia motivou assassinato de militar

Advogada criminalista afirmou que Maria era responsável pela Fanfarra e tinha função acima da de Kelvin

Darcianne Diogo
Darcianne Diogo
Repórter
06/12/2025 22:51

Kelvin Barros, 21 anos, é o acusado de assassinar a militar Maria de Lourdes Freire, 25 anos.
Kelvin Barros confessou, mas deu cinco versões crédito: Reprodução/Redes Sociais

A família de Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, acredita que o cargo ocupado pela jovem na Fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RGC) teria motivado o assassinato. A musicista foi morta com um golpe de punhal desferido por Kelvin Barros, 21, soldado do mesmo quartel.

A advogada criminalista Leila Santiago, representante da família da vítima e assistente à acusação, falou ao Correio que, atualmente, Maria era responsável pela Fanfarra e desempenhava função acima da de Kelvin.

Outra hipótese levantada pela advogada seria o fato de Kelvin ter tentado algum tipo de investida ou aproximação indevida, diferente do relatado por ele à polícia. “É possível que ele tenha recebido um 'não' como resposta, uma vez que há comentários de que era um comportamento comum do Kelvin, algo coerente com a postura séria e focada da vítima, sempre dedicada aos estudos e às suas funções militares”, destacou a advogada.

Andamento

A família e a assistência de acusação aguardam o resultado oficial do exame de corpo de delito realizado pelo IML. Segundo a advogada, somente após essa etapa será possível providenciar o enterro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Kelvin passará por audiência de custódia. Os entes esperam que a prisão flagrante seja convertida em preventiva. “É fundamental que o celular do investigado seja devidamente periciado, para comprovar, como já é amplamente relatado pela família e colegas, que Maria jamais manteve relacionamento extraconjugal com o soldado Kelvin, ao contrário do que foi afirmado pelo próprio agressor”, finalizou Leila.

