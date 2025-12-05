Assine
Incêndio

Cabo do Exército morre carbonizada em quartel no Setor Militar Urbano

Vítima foi identificada como Maria de Lourdes Freire Matos. Perícia do CBMDF e PCDF foram acionadas para investigar

CS
Carlos Silva - Correio Braziliense
05/12/2025 22:50

1º Regimento de Cavalaria de Guardas

Uma mulher foi encontrada morta, carbonizada, após um incêndio atingir o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG) do Exército, no Setor Militar Urbano, região do Cruzeiro. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (5/12). O corpo de Maria de Lourdes Freire Matos foi encontrado durante o rescaldo, após os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) controlarem as chamas.

Ao chegarem, os militares se depararam com o imóvel tomado por chamas e grande quantidade de fumaça. A área continha muito material combustível, o que exigiu rapidez na montagem das linhas de combate. As construções vizinhas foram resfriadas para evitar que o fogo se alastrasse.

Em nota, o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG) lamentou o fato. "O 1º Regimento de Cavaliria de Guaras manifesta profundo pesar pelo falecimento da Cabo Maria de Lourdes Freire Matos, cuja trajetória na instituição foi marcada por dedicação, profissionalismo e um compromisso exemplar com o serviço prestado na Fanfarra. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e irmãos de farda". 

O Comando Militar do Planalto afirmou que a família da vítima está recebendo todo o apoio necessário neste momento. O Exército confirmou que uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias da morte. As perícias estão a cargo do Batalhão de Polícia do Exército, da Polícia Civil do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros. O Comando Militar do Planalto disse permanecer à disposição para prestar novos esclarecimentos sobre o caso.

