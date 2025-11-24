VÍDEO: quem era o piloto que morreu em apresentação no Beto Carrero World

O piloto Lurrique Ferrari, de 36 anos, morreu neste domingo (23/11) após acidente durante apresentação no parque temático Beto Carrero World, em Penha (SC). O acidente ocorreu durante o espetáculo "Hot Wheels Epic Show", quando Ferrari se chocou contra uma rampa e caiu.

Ferrari era natural de Adamantina, no interior de São Paulo, e atuava há cerca de um ano no parque catarinense. Reconhecido pelo talento e dedicação, ele trabalhava com manobras radicais e era considerado referência no segmento de stunt e wheeling, modalidades que envolvem acrobacias e saltos com motocicleta.

Após o acidente, o piloto recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros do parque e foi encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhauser, em Itajaí (SC). Ferrari passou por cirurgia, mas não resistiu e teve a morte confirmada horas depois.

Como ocorreu o acidente?

O incidente ocorreu durante uma tentativa de salto entre duas rampas. Ferrari seguia outro motociclista, que conseguiu concluir a manobra, mas ao saltar, bateu a cabeça na estrutura da segunda rampa e caiu.

Incidente ocorreu durante uma tentativa de salto entre duas rampas. Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma nota oficial do parque afirmou: "Após o acidente ocorrido durante a apresentação deste domingo, Lurrique recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros do parque e foi encaminhado ao hospital de referência, onde passava por procedimento cirúrgico".

Quem era Lurrique Ferrari?

Nas redes sociais, Lurrique se apresentava como atleta de wheeling e stunt, dividindo vídeos e fotos das manobras realizadas. Sua trajetória incluía ainda atuação como empreendedor em uma hamburgueria da família. Ferrari frequentemente expressava felicidade com a profissão: "Melhor trabalho do mundo", escreveu em uma postagem.

O parque lamentou o ocorrido e declarou: "Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele".

Após a morte do piloto, o Beto Carrero World anunciou a suspensão dos shows radicais e a abertura de investigação para apurar as causas do acidente. A administração declarou total apoio à família do motociclista e ativou protocolos internos de segurança.

Atleta e empreendedor

Natural de Adamantina (SP)

36 anos

Atleta de manobras radicais em motocicleta (wheeling e stunt)

Integrante do Beto Carrero World há cerca de um ano

Empreendedor em hamburgueria familiar

Ferrari era conhecido pela habilidade em acrobacias e pela positividade nas redes sociais. Suas postagens destacavam a paixão pelo motociclismo e a satisfação pelo trabalho no parque.