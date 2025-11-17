Assine
overlay
Início Nacional
INESPERADO

Entre risos e ralados: irmão mais velho cai durante chá revelação e vídeo bomba

Seguindo a tendência dos chás revelação, a família usou uma bomba de fumaça colorida, entregue ao menino para que ele anunciasse o resultado

Publicidade
Carregando...
BU
Bia Urgal
BU
Bia Urgal
Repórter
17/11/2025 10:54 - atualizado em 17/11/2025 11:12

compartilhe

SIGA
x
Entre risos e ralados: irmão mais velho cai durante chá revelação e vídeo bomba
Entre risos e ralados: irmão mais velho cai durante chá revelação e vídeo bomba crédito: Tupi

Um chá revelação terminou com um cotovelo ralado e acabou viralizando nas redes sociais. O filho mais velho de Darly Ferreira caiu enquanto participava do momento em que seria revelado o sexo do bebê, durante um evento familiar. Seguindo a tendência dos chás revelação, a família usou uma bomba de fumaça colorida, entregue ao menino para que ele anunciasse o resultado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O plano era simples: o menino acionaria o dispositivo e correria até os pais assim que a cor aparecesse, revelando o sexo de seu irmão mais novo. No entanto, a história tomou um rumo inusitado.

O filho de Darly tropeçou durante o percurso após se empolgar ao ver a fumaça azul. Ele caiu enquanto corria em volta dos pais, no momento em que parte da família comemorava e registrava a revelação.

Leia Mais

Nas redes sociais, Darly publicou o vídeo com uma legenda divertida: "Foi um misto de sentimentos, e ninguém esperava por isso", disse, acrescentando emojis de risada. Além disso, no próprio vídeo ela escreveu: "Fomos revelar o sexo do bebê e olha o que aconteceu na hora."

O registro ultrapassou 570 mil visualizações, somando 20 mil curtidas e mais de 400 comentários. "O irmão nem nasceu e já tá dando trabalho pra ele", brincou um usuário. "O bixinho, ele ficou emocionado", disse outra. "Nossa, ele tava tão feliz que caiu chega partiu meu coração", comentou um terceiro.

Tópicos relacionados:

cha-revelacao entretenimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay