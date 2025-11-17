Entre risos e ralados: irmão mais velho cai durante chá revelação e vídeo bomba

Um chá revelação terminou com um cotovelo ralado e acabou viralizando nas redes sociais. O filho mais velho de Darly Ferreira caiu enquanto participava do momento em que seria revelado o sexo do bebê, durante um evento familiar. Seguindo a tendência dos chás revelação, a família usou uma bomba de fumaça colorida, entregue ao menino para que ele anunciasse o resultado.

O plano era simples: o menino acionaria o dispositivo e correria até os pais assim que a cor aparecesse, revelando o sexo de seu irmão mais novo. No entanto, a história tomou um rumo inusitado.

O filho de Darly tropeçou durante o percurso após se empolgar ao ver a fumaça azul. Ele caiu enquanto corria em volta dos pais, no momento em que parte da família comemorava e registrava a revelação.

Nas redes sociais, Darly publicou o vídeo com uma legenda divertida: "Foi um misto de sentimentos, e ninguém esperava por isso", disse, acrescentando emojis de risada. Além disso, no próprio vídeo ela escreveu: "Fomos revelar o sexo do bebê e olha o que aconteceu na hora."

O registro ultrapassou 570 mil visualizações, somando 20 mil curtidas e mais de 400 comentários. "O irmão nem nasceu e já tá dando trabalho pra ele", brincou um usuário. "O bixinho, ele ficou emocionado", disse outra. "Nossa, ele tava tão feliz que caiu chega partiu meu coração", comentou um terceiro.