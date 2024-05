Durante a participação no programa ‘Surubaum’, Dani Calabresa revelou que já fez sexo no chão da casa do humorista Luis Miranda, que é seu amigo.

A artista contextualizou a situação dizendo que em sua fase de solteira ela se apaixonava com facilidade e, em um dia que estava na casa de Miranda, rolou a química com um rapaz e eles transaram no chão mesmo.

“Já transei no chão da casa do Luis Miranda, fiquei toda roxa, parecia até uma coisa violenta, mas não, eu me bati nas quinas”, declarou.

Calabresa brincou que Miranda ficava vigiando ela no ato sexual com o outro cara. “Ele aparecia às vezes e falava ‘não quero essa putaria na minha casa’. Ele vinha dar umas olhadas e gritava umas coisas para me desestruturar”, revelou.