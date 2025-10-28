Assine
INVESTIGAÇÃO

Refrigerante pode ter causado intoxicação em UPA; laudo descarta drogas

Doze funcionários da unidade de saúde na cidade de Santa Cecília (SC) passaram mal após consumir a bebida em um café da tarde

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/10/2025 13:08

Polícia ainda não descobriu substância que causou intoxicação em quem consumiu refrigerante em café da tarde
Polícia ainda não descobriu substância que causou intoxicação em quem consumiu refrigerante em café da tarde crédito: FreePik

Doze funcionários de uma unidade de pronto-atendimento (UPA) em Santa Cecília (SC) passaram mal com intoxicação após consumir um refrigerante durante o café da tarde no dia 21 de outubro. Um laudo preliminar do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox), divulgado nesta terça-feira (28/10), não detectou nenhuma substância suspeita na bebida consumida. 

Para aprofundar a investigação, a Polícia Científica enviou amostras de sangue e urina dos servidores para exames em laboratórios de São Paulo. Até o momento, a Polícia Civil não informou quais substâncias já foram descartadas.

Todos os afetados foram internados depois que apresentaram sonolência intensa, tontura, lapsos de memória e sensação de peso na cabeça. As últimas vítimas receberam alta no sábado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, e permanecem em acompanhamento médico.

Intoxicação

Segundo a investigação, todos os sintomas surgiram quase simultaneamente após a ingestão do refrigerante, que estava em uma garrafa de dois litros. A bebida foi levada à UPA por uma mulher, tia de um funcionário da unidade. Ambos foram presos suspeitos de envolvimento no caso. O homem, que trabalhava no local, havia sido afastado no início de outubro após denúncia de assédio sexual por colegas.

As câmeras de segurança da unidade registraram a chegada da mulher com o refrigerante e estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi encontrada uma arma na casa da mulher. Ela foi presa por posse ilegal e o sobrinho pelas denúncias de assédio. Os nomes dos presos não foram divulgados.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que vários funcionários não lembram com clareza do que aconteceu. Alguns relataram lapsos de memória temporários, sensação de peso na cabeça e sonolência extrema. Uma das vítimas descreveu: “Onde eu me encosto, eu durmo”.

Entre os afetados estão médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos e pessoal administrativo. Um técnico de enfermagem, que também é vereador na cidade, chegou a ser transferido para outro município devido ao quadro clínico.

Investigação em andamento

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e da Polícia Científica de Santa Catarina. Novas amostras coletadas de sangue e urina estão sendo analisadas para tentar identificar a substância que provocou os sintomas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que todas as vítimas receberam alta e que o acompanhamento médico continuará, garantindo que os servidores retornem ao trabalho de forma segura. 

