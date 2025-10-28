Como checar se seu médico tem registro no CRM? Veja o passo a passo

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A escolha de um profissional de saúde é um ato de confiança, mas a segurança deve vir sempre em primeiro lugar. Casos como o da adolescente que morreu após uma cirurgia plástica clandestina no México reforçam a importância de verificar as credenciais de qualquer médico antes de realizar consultas ou procedimentos. Felizmente, essa checagem é simples, gratuita e acessível a todos pela internet.

No Brasil, todo médico habilitado a exercer a profissão precisa ter um registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) do estado onde atua. Esse número é a garantia de que a pessoa passou pela formação adequada e está autorizada a praticar a medicina. Sem esse registro, a atuação é considerada exercício ilegal da profissão, um crime.

A consulta pode ser feita diretamente no portal do Conselho Federal de Medicina (CFM), que centraliza as informações de todos os estados. O processo leva menos de um minuto e pode evitar riscos graves à sua saúde.

Passo a passo para consultar o CRM

Para confirmar se um profissional está realmente habilitado, siga estas etapas simples. Você pode fazer a busca usando o nome completo, o número do CRM ou o estado de atuação.

Acesse o portal de busca: entre no site oficial do Conselho Federal de Medicina, na área “Serviços para o cidadão”, clique em “Busca por médicos”. A plataforma é a fonte mais confiável para essa verificação. Preencha os dados: na página de busca, você encontrará campos para inserir o nome do profissional, o estado (UF) em que ele atua e o número do CRM, se o tiver. Não é necessário preencher todos os campos; apenas o nome e o estado já costumam ser suficientes. Analise o resultado: após a busca, o sistema exibirá o nome do médico, seu número de CRM e, mais importante, a situação do registro. Para que ele esteja apto a atender, o status deve constar como “Ativo”. Verifique a especialidade: além do CRM, médicos especialistas possuem um Registro de Qualificação de Especialidade (RQE). Esse número, que também aparece na busca, confirma que o profissional tem formação específica em áreas como dermatologia, cardiologia ou cirurgia plástica.

O que significa o status do registro?

Ao fazer a consulta, você pode encontrar diferentes classificações sobre o registro do profissional. É fundamental entender o que cada uma significa para sua segurança.

Regular: o médico está regular e plenamente autorizado a exercer a medicina.

Cancelado: o registro foi cancelado, geralmente a pedido do próprio médico, por mudança de estado ou por não atuar mais na área.

Transferido: quando o médico decide atuar exclusivamente em outro estado.

Cassado: o médico perdeu o direito de exercer a profissão por decisão do CRM, geralmente em decorrência de uma infração ética grave.

Suspenso: impedido de exercer suas atividades profissionais como médico geralmente por determinação da justiça durante investigações ou apurações de condutas.

Também é possível que a situação apareça como “falecido” ou “aposentado”. Se você não encontrar o registro do profissional na busca online, desconfie. Peça diretamente o número do CRM e o estado de registro. A recusa em fornecer essa informação é um grande sinal de alerta.

