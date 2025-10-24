Em cinco anos, SUS realiza 716 mil cirurgias plásticas no Brasil

O Sistema Único de Saúde realizou mais de 716 mil cirurgias plásticas reparadoras no Brasil nos últimos cinco anos, segundo levantamento realizado pela Coluna junto ao Ministério da Saúde. Até o momento de 2025, foram efetuados 108.280 procedimentos. Outro ano de destaque é 2024, com 174.757 operações. São Paulo (295.903), Rio de Janeiro (69.775), Minas Gerais (66.088), Bahia (48.458), Rio Grande do Sul (42.110) ocupam o topo da lista de Estados com os maiores números de cirurgias pela rede pública de saúde de 2020 a 2025. Entre os principais tipos de procedimentos estão as seguintes cirurgias: 358.629 cirurgias de cataratas, 307.345 reconstruções das mamas após retirada do câncer, 28.329 reconstituições de lábio leporino, 23.857 gigantomastia (redução das mamas), 19.172 otoplastias (correção do tamanho/formato das orelhas) e 925 abdominoplastias reparadora (remoção de excesso de pele pós bariátrica).



Deu bom



A Embraer fechou o 3º trimestre de 2025 com 62 aeronaves entregues e US$ 31,3 bilhões na carteira de pedidos. Em visita à Brasília nesta semana, cinco parlamentares da Assembleia Parlamentar da OTAN compareceram à sede da empresa para verificar linhas de montagem na finalização de quatro cargueiros KC-390 para Hungria, República Tcheca, Coréia do Sul e dois para Portugal.



Time digital



O Governo Federal tem aumentado as vagas para os Analistas em Tecnologia da Informação (ATI), com 182 nomeações em 2025. Foram mais de 600 desde 2023. Os ATIs, preparados com cursos de formação e integração profissional pela ANATI, são uma função estratégica responsável por sustentar sistemas como o Meu INSS e a Carteira Nacional de Vacinação Digital.



T21



O termo “Síndrome de Down” poderá ser substituído por “Trissomia do Cromossomo 21” em documentos oficiais e leis. É o que propõe o PL 1118/25, de autoria do deputado Duarte Jr. (PSB-MA). A palavra em inglês “down” pode ser traduzida para o português como “para baixo”, o que reforça uma visão negativa sobre as pessoas portadoras do cromossomo extra T21. Por ora, o projeto segue em análise na Câmara.



Papel em queda



No 2º trimestre de 2025, o Brasil importou quase US$ 1 milhão em aparas de papel (matéria-prima para a produção de outros produtos), uma queda de 36% comparado ao mesmo período do ano anterior. As aparas foram importadas principalmente do Uruguai (44%) e Paraguai (19%). Outra queda registrada foi na produção total de papel, que recuou 0,36%. Os dados são da Associação Nacional dos Aparistas de Papel.



Surpresa na Casa



O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) prepara uma surpresa para o governo. Ele irá solicitar uma audiência pública para tratar das denúncias do ex-chefe da inteligência de Hugo Chávez, o ex-general “Pollo” Carvajal. A estrela do debate será Eduardo Bolsonaro, ainda exilado nos EUA, que participará de maneira online.

ESPLANADEIRA



#Velotax captou R$ 125 milhões com QED Investors, Valor Capital e Picus Capital. #Art Cult leva o projeto Bi2u à UERJ, dia 28, com feira quilombola e debates sobre literatura negra. #Market Group, hub de negócios de alimentação e eventos, chega a SP. #Estação das Letras festeja 30 anos amanhã na Fundação Casa de Rui Barbosa. #Caravana Judiciária, da Revista Justiça & Cidadania, acontece amanhã no TJSC. #LUZ, do Grupo Delta, anuncia Anne Elise Ostetto como CRO. #Skeelo faz maratona literária de Halloween até o dia 31.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.