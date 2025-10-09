Mega-Sena 2925 acumula e vai a R$ 27 milhões; 20 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2925 sorteadas nesta quinta-feira (9/10). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 27 milhões no próximo sorteio, no sábado (11/10).

A Mega-Sena 2915 teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira. Entre os 171 ganhadores da quina da Mega-Sena 2925 tem 20 mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2925 foram de Araguari (2), Araxá, Belo Horizonte (3), Contagem, Delfim Moreira, Florestal, Governador Valadares (2), Guiricema, Ipatinga, Itaúna, Juiz de Fora, Monte Sião, Patos de Minas, São Sebastião do Paraíso, Teófilo Otoni e Uberlândia. Todas as 20 apostas foram simples.

Apenas o jogo de Monte Sião foi de 8 dezenas, o restante teve 6 números. Por isso o apostador monte-sionense vai receber R$ 28.176,12. As outras 19 apostas que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 9.392,04.







Outra curiosidade é que as apostas de Araxá, Belo Horizonte (2) e Itaúna foram na modalidade 'Teimosinha' - quando o apostador joga os mesmos números para mais de um concurso seguido.







Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.