Van pega fogo com passageiros dentro e chamas destroem outros seis veículos na Maré

Uma van pegou fogo no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, entre a noite desta quinta-feira (25) e a madrugada desta sexta (26). O incêndio começou após uma pane elétrica, quando o veículo ainda estava com passageiros.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiram outros carros que estavam estacionados na Avenida Brigadeiro Trompowski, um dos acessos à Ilha do Governador. O Quartel dos Bombeiros do Fundão atuaram na ocorrência.

De acordo com testemunhas, moradores tentaram conter o fogo, mas pelo menos seis veículos foram destruídos.