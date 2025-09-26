Assine
INCÊNDIO

Van pega fogo com passageiros dentro e chamas destroem outros seis veículos na Maré

As chamas se espalharam e atingiram outros carros que estavam estacionados na Av. Brigadeiro Trompowski, um dos acessos à Ilha do Governador

26/09/2025 10:46

Van pega fogo com passageiros dentro e chamas destroem outros seis veículos na Maré
Van pega fogo com passageiros dentro e chamas destroem outros seis veículos na Maré crédito: Tupi

Uma van pegou fogo no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, entre a noite desta quinta-feira (25) e a madrugada desta sexta (26). O incêndio começou após uma pane elétrica, quando o veículo ainda estava com passageiros.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiram outros carros que estavam estacionados na Avenida Brigadeiro Trompowski, um dos acessos à Ilha do Governador. O Quartel dos Bombeiros do Fundão atuaram na ocorrência.

De acordo com testemunhas, moradores tentaram conter o fogo, mas pelo menos seis veículos foram destruídos.

Tópicos relacionados:

complexo-da-mare incendio rio van

