CRIMINALIDADE

Homens sequestram van de passageiros para roubar celulares

Suspeitos utilizaram um simulacro de arma de fogo para intimidar os passageiros; dois deles foram presos

Redação Tupi
Redação Tupi
Repórter
21/09/2025 22:38 - atualizado em 21/09/2025 22:41

Criminosos sequestram van de passageiros em Niterói e são presos com celulares roubados
Criminosos sequestram van de passageiros em Niterói e são presos com celulares roubados crédito: Polícia Militar/Divulgação

Dois criminosos armados com um simulacro de arma de fogo assaltaram uma van de transporte alternativo próximo da Rodoviária de Niterói, iniciando um sequestro que atravessou municípios. O caso aconteceu na noite deste domingo (21/9).

Durante o trajeto, os criminosos mantiveram motorista e passageiros sob ameaça, obrigando o condutor a seguir até o Bairro Colubandê, na RJ-106, em São Gonçalo. No local, a dupla desceu levando dinheiro e celulares das vítimas.

Após o crime, os dois homens caminharam até a altura do Arsenal, também na RJ-106, onde embarcaram em um ônibus com destino a Niterói, na tentativa de despistar as autoridades.

A fuga, no entanto, foi frustrada por equipes do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv), que interceptaram o coletivo na Alameda São Boaventura, no Bairro Fonseca, em Niterói. Com os suspeitos, foram encontrados os celulares roubados e o simulacro de arma de fogo utilizado no assalto.

A dupla foi levada para a 78ª DP (Fonseca). Segundo a Polícia Civil, um deles possuía dez anotações criminais anteriores, enquanto o comparsa já havia sido preso sete vezes. Ambos seguem à disposição da Justiça.

