Homens sequestram van de passageiros para roubar celulares

Dois criminosos armados com um simulacro de arma de fogo assaltaram uma van de transporte alternativo próximo da Rodoviária de Niterói, iniciando um sequestro que atravessou municípios. O caso aconteceu na noite deste domingo (21/9).

Durante o trajeto, os criminosos mantiveram motorista e passageiros sob ameaça, obrigando o condutor a seguir até o Bairro Colubandê, na RJ-106, em São Gonçalo. No local, a dupla desceu levando dinheiro e celulares das vítimas.

Após o crime, os dois homens caminharam até a altura do Arsenal, também na RJ-106, onde embarcaram em um ônibus com destino a Niterói, na tentativa de despistar as autoridades.

A fuga, no entanto, foi frustrada por equipes do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv), que interceptaram o coletivo na Alameda São Boaventura, no Bairro Fonseca, em Niterói. Com os suspeitos, foram encontrados os celulares roubados e o simulacro de arma de fogo utilizado no assalto.

A dupla foi levada para a 78ª DP (Fonseca). Segundo a Polícia Civil, um deles possuía dez anotações criminais anteriores, enquanto o comparsa já havia sido preso sete vezes. Ambos seguem à disposição da Justiça.

