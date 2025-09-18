Criminosos invadem hospital com fuzis para tentar matar paciente

Na madrugada desta quinta-feira (18/9), oito homens armados com pistolas e fuzis invadiram o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos, que seriam ligados à milícia, renderam um segurança na garagem da unidade e seguiram para o centro cirúrgico.

Segundo a polícia, a ação tinha a finalidade de matar um paciente que estaria internado na instalação. O homem já havia sido vítima de uma emboscada na tarde da quarta-feira (17) e levou nove tiros. Entretanto, a vítima foi transferida para a enfermaria antes da invasão, local onde os bandidos não foram.

De acordo com o secretário da Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, a invasão causou pânico entre os funcionários e pacientes. “Foi uma situação completamente absurda, uma falta de respeito com os outros pacientes, com os profissionais de saúde, colocando toda a unidade de saúde em risco”, declarou.

O secretário ainda classificou o caso como “uma situação que mostra total falência da política de segurança no Estado do Rio de Janeiro” e que somente neste ano as unidades de saúde tiveram que suspender os atendimentos por 516 vezes, devido à dificuldade da segurança pública manter a ordem nos territórios ocupados pelo crime organizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Os profissionais de saúde, todos profundamente abalados, os pacientes que estavam sendo atendidos em estado grave, correndo risco de vida, por conta dessa interrupção. Uma situação muito grave e que precisa ser respondida pelas forças de segurança com uma investigação séria, para situações como essa não voltarem a acontecer", disse o secretário.

"É inadmissível, é o desrespeito à humanidade de saúde. Nem em situações de guerras extremas, de conflitos armados extremos, as unidades de saúde são tão atacadas como têm sido atacadas no Rio de Janeiro”, completou Soranz.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves