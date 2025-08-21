Mulher é baleada 13 vezes durante tentativa de homicídio no Rio de Janeiro

Bianca Santos Vilassa, de 36 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (20), em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Ela foi atingida por ao menos 13 tiros quando saía de casa com o marido e o filho.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem desce de um carro preto, dispara contra o veículo da vítima e foge em seguida.

Bianca foi socorrida e levada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, onde permanece internada em estado grave.

A 33° DP (Realengo) investiga o caso como tentativa de execução. O criminoso não levou nenhum pertence da vítima.