TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Mulher é baleada 13 vezes durante tentativa de homicídio no Rio de Janeiro

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem desce de um carro preto, dispara contra o veículo da vítima e foge em seguida

Raphael Filgueiras - Tupi FM
Raphael Filgueiras - Tupi FM
Repórter
21/08/2025 11:59

Frame de vídeo mostra mulher entrando em carro pouco antes de ser vítima de um atentado no Rio de Janeiro
Frame de vídeo mostra mulher entrando em carro pouco antes de ser vítima de um atentado no Rio de Janeiro crédito: Reprodução/Dailymotion

Bianca Santos Vilassa, de 36 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (20), em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Ela foi atingida por ao menos 13 tiros quando saía de casa com o marido e o filho.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem desce de um carro preto, dispara contra o veículo da vítima e foge em seguida.

Bianca foi socorrida e levada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, onde permanece internada em estado grave.

A 33° DP (Realengo) investiga o caso como tentativa de execução. O criminoso não levou nenhum pertence da vítima.

