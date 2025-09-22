Lotofácil 3493, Quina 6833 e outras loterias: números sorteados (22/9)





O evento é realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualiza todos os resultados em tempo real. Caixa sorteia nesta segunda-feira (22/9) os concursos da Lotofácil 3493, Quina 6833, Lotomania 2826, Dupla Sena 2863 e Super Sete 749.

Confira as loterias desta segunda-feira (22/9)

Lotofácil 3493 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.



Confira as dezenas: 09 - 10 - 15 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 31 - 32 - 41 - 42 - 45 - 48 - 71 - 72 - 79 - 84 - 87 - 95

Quina 6833 - R$ 3,8 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.



Confira as dezenas: 03 - 07 - 09 - 22 - 73

Lotomania 2826 - R$ 5,8 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.



Confira as dezenas: 09 - 10 - 15 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 31 - 32 - 41 - 42 - 45 - 48 - 71 - 72 - 79 - 84 - 87 - 95

Dupla Sena 2863 - R$ 11,2 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas:



1º sorteio: 05 - 40 - 41 - 46 - 48 - 50



2º sorteio: 17 - 24 - 28 - 30 - 47 - 48

Super Sete 749 - R$ 1,35 milhão

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.



Confira as dezenas:



Coluna 1: 3

Coluna 2: 4

Coluna 3: 9

Coluna 4: 0

Coluna 5: 4

Coluna 6: 3

Coluna 7: 7

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.