Mega-Sena acumula e vai a R$ 48 milhões; 6 apostas de Minas acertam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2917 da Mega-Sena, sorteada neste sábado (20/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 39,4 milhões para R$ 48 milhões no concurso 2918, marcado para a próxima terça-feira (23/9).

As dezenas apuradas na noite deste sábado foram: 06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57.

A Caixa informou que seis apostas de Minas Gerais foram premiadas na quina com R$ 49.174,73, cada: duas de Pouso Alegre, uma de Bambuí, uma de Belo Horizonte, uma de Poços de Caldas e uma de Uberlândia.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.