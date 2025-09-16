Mega-Sena 2915 acumula e vai a R$ 33 milhões; 4 mineiros acertam

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2915 sorteadas nesta terça-feira (16/9). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 33 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (18/9).

A Mega-Sena 2915 teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 33 ganhadores da quina da Mega-Sena 2915 tem 4 mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2915 foram de Araxá, Manhuaçu, Pedro Leopoldo e Uberaba. Todas as apostas foram simples, de 6 dezenas e faturaram R$ 50.164,01.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.