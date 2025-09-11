Assine
overlay
Início Nacional
VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA

Mãe é presa por espancar filha de 13 anos com cabo de vassoura no Rio

Este é o terceiro caso de maus-tratos de mães a filhos em menos de duas semanas no estado. Outras ocorrências aconteceram em São Gonçalo e Campo Grande

Publicidade
Carregando...
BU
Bia Urgal - Rádio Tupi
BU
Bia Urgal - Rádio Tupi
Repórter
11/09/2025 14:20

compartilhe

Siga no
x
Mãe é presa por espancar filha de 13 anos com cabo de vassoura em Paty dos Alferes
Criança de 13 anos foi espancada pela mãe com cabo de vassoura no Rio de Janeiro crédito: Tupi

Uma mulher foi presa em flagrante nessa terça-feira (9/9) por agredir a própria filha, de 13 anos, com golpes de cabo de vassoura em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro. O caso começou a ser investigado após os agentes tomarem conhecimento da agressão.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente apresentava marcas de lesões no braço e na coxa. Ainda de acordo com a corporação, os policiais conseguiram encontrar a autora no local onde trabalha em Paty do Alferes.

Leia Mais

A mulher foi encaminhada para a 96ª DP (Miguel Pereira), vai responder por maus-tratos e está à disposição da Justiça.

Terceiro caso de crueldade em menos de duas semanas

Este é o terceiro caso de agressão envolvendo mães em menos de duas semanas. No último dia 29, no bairro de Itaúna, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, uma menina de 9 anos sofreu queimaduras de terceiro grau após a mãe cozinhar dois ovos e pressionar os alimentos contra as mãos da criança. De acordo com a Polícia Civil, a agressão aconteceu após a vítima reclamar de fome.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Campo Grande, na Zona Oeste, outro caso chocante aconteceu nessa terça. Desta vez, uma mulher foi presa em flagrante após queimar a filha com uma colher quente. A menina chegou com marcas de queimaduras no Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Eugênia de Almeida Azevedo e relatou ter sido ferida pela mãe. Pouco tempo depois, a irmã também foi encontrada com sinais de agressão. As vítimas tem 5 e 6 anos.

Tópicos relacionados:

cabo-de-vassoura mae maus-tratos paty-dos-alferes rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay