Mãe é presa por espancar filha de 13 anos com cabo de vassoura no Rio

Uma mulher foi presa em flagrante nessa terça-feira (9/9) por agredir a própria filha, de 13 anos, com golpes de cabo de vassoura em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro. O caso começou a ser investigado após os agentes tomarem conhecimento da agressão.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente apresentava marcas de lesões no braço e na coxa. Ainda de acordo com a corporação, os policiais conseguiram encontrar a autora no local onde trabalha em Paty do Alferes.

A mulher foi encaminhada para a 96ª DP (Miguel Pereira), vai responder por maus-tratos e está à disposição da Justiça.

Terceiro caso de crueldade em menos de duas semanas

Este é o terceiro caso de agressão envolvendo mães em menos de duas semanas. No último dia 29, no bairro de Itaúna, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, uma menina de 9 anos sofreu queimaduras de terceiro grau após a mãe cozinhar dois ovos e pressionar os alimentos contra as mãos da criança. De acordo com a Polícia Civil, a agressão aconteceu após a vítima reclamar de fome.

Em Campo Grande, na Zona Oeste, outro caso chocante aconteceu nessa terça. Desta vez, uma mulher foi presa em flagrante após queimar a filha com uma colher quente. A menina chegou com marcas de queimaduras no Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Eugênia de Almeida Azevedo e relatou ter sido ferida pela mãe. Pouco tempo depois, a irmã também foi encontrada com sinais de agressão. As vítimas tem 5 e 6 anos.