Agressão contra crianças: caso no RS reforça a importância do dentista

O caso da criança de quatro anos que foi agredida por uma professora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na tarde da última terça-feira (19/8), demonstra a importância da odontologia no atendimento a casos clínicos graves envolvendo agressões, inclusive contra crianças e adolescentes. O episódio de violência foi esclarecido a partir da análise de uma cirurgiã-dentista que, após examinar a criança, refutou a versão de queda falsamente apresentada pela agressora.

Seja no setor público, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), ou no setor privado, a odontologia é a área da saúde a quem compete atuação no atendimento a pacientes com traumas orofaciais. Desta forma, o cirurgião-dentista possui papel fundamental na identificação de sinais de violência, notificação e encaminhamento adequado de casos de agressão. Com conhecimento aprofundado sobre as estruturas orofaciais, é também responsável pelo atendimento às vítimas e realização dos procedimentos de reabilitação necessários.

Por meio da identificação e notificação de casos de agressão, o cirurgião-dentista contribui para a elucidação de casos e, principalmente, para a proteção de vítimas. O Sistema Conselhos de Odontologia, formado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os 27 Conselhos Regionais, destaca que casos como o recente episódio registrado no Rio Grande do Sul reforçam papel relevante da odontologia no enfrentamento à violência de forma geral.

“A atuação dos cirurgiões-dentistas é extremamente importante, especialmente para crianças pequenas que ainda não conseguem relatar com exatidão os fatos ocorridos com elas. Nesse caso, por exemplo, a professora mentiu para esconder a violência, mas a cirurgiã-dentista, pelas características das lesões que a criança apresentava, conseguiu identificar que a versão relatada era falsa”, ressalta a conselheira federal do CFO, a odontopediatra Sandra Silvestre.

A conselheira destaca ainda que a Odontologia pode contribuir não apenas para identificação de casos de agressões contra crianças, mas também outros tipos de violência, como as de gênero, por exemplo. “Mulheres agredidas podem não falar a verdade por medo. Da mesma forma, muitas vezes as crianças são ameaçadas pelo agressor, que pode ser um cuidador ou uma pessoa próxima. Mas o cirurgião-dentista consegue identificar esses casos. Ele também é responsável pelos atendimentos que vão restaurar os sorrisos e a dignidade das vítimas”, complementa Sandra.

Entenda o caso



Um menino de apenas quatro anos de idade foi agredido pela própria professora durante o período das aulas em uma escola particular em Caxias do Sul. A agressora relatou aos pais que a criança teria machucado a boca após cair no banheiro. Porém, ao ser levada a um consultório odontológico, a vítima foi atendida por uma cirurgiã-dentista que alertou a família para o fato de que as lesões não eram compatíveis com traumas característicos de quedas.

Após a realização da consulta odontológica, os pais da criança solicitaram à escola as imagens das câmeras de segurança. O vídeo comprovou a agressão e foi entregue à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que instaurou inquérito para investigar o caso como lesão corporal. Após a divulgação das imagens, a professora foi demitida.

