Mãe queima filhas com colher quente e é presa no Rio
Meninas de 5 e 6 anos apresentaram queimaduras e denúncia partiu de profissionais da creche onde estudam em Campo Grande, na Zona Oeste
Rádio Tupi - Uma cena de horror foi registrada nessa terça-feira (9/9) em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, quando uma mãe foi presa em flagrante por tortura contra as próprias filhas, de 5 e 6 anos.
A denúncia surgiu no Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Eugênia de Almeida Azevedo, onde profissionais notaram que uma das meninas chegou com marcas de queimaduras e relatou ter sido ferida pela mãe com uma colher aquecida. Minutos depois, a irmã também foi encontrada com sinais de agressão.
Ação policial e prisão
Equipes do 40º BPM foram acionadas para verificar a suspeita de violência infantil. As meninas foram levadas ao Instituto Médico-Legal (IML), enquanto a mãe e a avó seguiram para a 35ª DP (Campo Grande).
A Polícia Civil confirmou que a mulher foi autuada em flagrante por tortura e o inquérito foi encaminhado à Justiça. O Mãe queima filhas com colher quente e é presa acompanha o caso.
O que se sabe até agora
- Vítimas: meninas de 5 e 6 anos;
- Denúncia: feita por profissionais da creche;
- Lesões: queimaduras provocadas por colher quente;
- Acompanhamento: Conselho Tutelar e Polícia Civil;
- Crime: mãe autuada por tortura contra menores.
A Secretaria Municipal de Educação informou apenas que o caso está sob investigação da Polícia Civil.