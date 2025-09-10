Mãe queima filhas com colher quente e é presa no Rio

Assine
VIOLÊNCIA

Meninas de 5 e 6 anos apresentaram queimaduras e denúncia partiu de profissionais da creche onde estudam em Campo Grande, na Zona Oeste

Isa Vasconi
Isa Vasconi
Repórter
10/09/2025 15:40 - atualizado em 10/09/2025 15:54

Mãe queima filhas com colher quente e é presa em Campo Grande
Violência foi percebida por profissionais que trabalham no Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Eugênia de Almeida Azevedo crédito: Tupi

Rádio Tupi - Uma cena de horror foi registrada nessa terça-feira (9/9) em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, quando uma mãe foi presa em flagrante por tortura contra as próprias filhas, de 5 e 6 anos.

A denúncia surgiu no Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Eugênia de Almeida Azevedo, onde profissionais notaram que uma das meninas chegou com marcas de queimaduras e relatou ter sido ferida pela mãe com uma colher aquecida. Minutos depois, a irmã também foi encontrada com sinais de agressão.

Ação policial e prisão

Equipes do 40º BPM foram acionadas para verificar a suspeita de violência infantil. As meninas foram levadas ao Instituto Médico-Legal (IML), enquanto a mãe e a avó seguiram para a 35ª DP (Campo Grande).

A Polícia Civil confirmou que a mulher foi autuada em flagrante por tortura e o inquérito foi encaminhado à Justiça. O Mãe queima filhas com colher quente e é presa acompanha o caso.

O que se sabe até agora

  • Vítimas: meninas de 5 e 6 anos;
  • Denúncia: feita por profissionais da creche;
  • Lesões: queimaduras provocadas por colher quente;
  • Acompanhamento: Conselho Tutelar e Polícia Civil;
  • Crime: mãe autuada por tortura contra menores.

A Secretaria Municipal de Educação informou apenas que o caso está sob investigação da Polícia Civil.

