Auxiliar de pré-escola é acusada de estupro e agressão contra crianças na França

As autoridades francesas acusaram e decretaram a prisão de uma auxiliar de pré-escola acusada de crimes de estupro e agressão sexual de nove crianças entre três e quatro anos, informou o procurador nesta quinta-feira (31) em comunicado.

A mulher, de 59 anos, foi presa depois que as autoridades abriram uma investigação, em decorrência das denúncias feitas pelas famílias de duas crianças que estavam sob os cuidados da funcionária em uma creche na localidade de Vic-La-Gardiole, no sul da França, indicou a fonte judicial.

"Os fatos denunciados incluem atos de penetração digital e masturbação que poderiam ter sido cometidos contra crianças pequenas, entre 1º de outubro de 2024 e 2 de julho de 2025" pela auxiliar, revelou o procurador.

As famílias apresentaram uma queixa em 2 de julho, indicou uma fonte próxima ao caso.

A mulher foi suspensa do trabalho no dia 3 de julho, como medida de precaução, informou o procurador.

As autoridades abriram uma investigação no tribunal de Montpellier pelos crimes de estupro de menores de 15 anos e agressão sexual a menores de 15 anos por parte de uma pessoa com autoridade.

A suspeita compareceu diante de um juiz de instrução, e o magistrado a "acusou por atos que poderiam ter sido cometidos contra nove crianças de entre três e quatro anos" e ela está em prisão preventiva.

Na França, a educação pré-escolar é obrigatória a partir dos três anos.

