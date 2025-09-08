Vídeo: taxista atropela motociclista após ter o retrovisor chutado no Rio
Um taxista foi flagrado jogando o carro sobre uma moto com dois ocupantes na Rua Paranhos, em Olaria, na Zona Norte do Rio. Segundo relatos, a briga de trânsito começou depois que o motociclista chutou o retrovisor do táxi. Irritado, o condutor do veículo iniciou uma perseguição à moto. Em um vídeo registrado por outro […]
Um taxista foi flagrado jogando o carro sobre uma moto com dois ocupantes na Rua Paranhos, em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo relatos, a briga de trânsito começou depois que o motociclista chutou o retrovisor do táxi.
Irritado, o condutor do veículo iniciou uma perseguição à moto. Em um vídeo registrado por outro motociclista que presenciou a situação, o taxista aparece fazendo ultrapassagens em alta velocidade. Ao alcançar a moto, ele colide com o veículo, derrubando o condutor e a mulher que estava na garupa.
Após o acidente, o motorista fugiu do local. O motociclista conseguiu se levantar e tentou correr atrás do carro, mas desistiu. A mulher ficou caída no chão até a chegada do socorro.
Informações preliminares indicam que o casal foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas.