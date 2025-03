Grupo com mais de 40 pessoas agride supostos ladrões de moto em Copacabana

Um grupo com mais de 40 populares agrediu dois homens após um suposto roubo de moto. Policiais militares do 19° BPM (Copacabana) realizavam patrulhamento nessa quarta-feira (26/3) quando se depararam com a situação.

Segundo informações obtidas pelos agentes no local, a dupla foi identificada como responsável pelo roubo da moto de um casal, em uma outra ocasião.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um dos suspeitos sendo segurado pelos policiais, que tentam conter as agressões. Apesar da presença dos agentes, algumas pessoas ainda conseguem atingir um dos homens com golpes.

Em outro momento do vídeo, é possível ver o segundo suspeito ensanguentado e aparentemente desacordado no chão.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 12° DP (Copacabana).