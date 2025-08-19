Briga combinada por WhatsApp termina com adolescente esfaqueado

Um adolescente de 13 anos foi esfaqueado durante uma briga marcada por meio de um grupo no WhatsApp, nesta terça-feira (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). O confronto ocorreu em frente à Escola Municipal Kerma Moreira Franco, no bairro Austin.

De acordo com a Polícia Militar, o agressor estuda na unidade onde a confusão aconteceu, enquanto a vítima é aluno da Escola Municipal Governador Leonel Brizola.

Como foi a agressão

Durante a discussão, um dos jovens sacou uma faca e atingiu o outro no tórax. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde recebeu atendimento médico. O quadro de saúde é considerado estável, sem risco de vida.

O adolescente acusado de esfaquear tentou fugir, mas foi contido por populares e mantido na frente da escola até a chegada da Polícia Militar, que registrou a ocorrência.

Ações das autoridades

Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, a direção da escola prestou os primeiros socorros e acionou imediatamente o atendimento de emergência. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar, à Secretaria de Ordem Pública e está sendo investigado pela 58ª DP (Posse).

A Secretaria Municipal de Educação informou que acompanha de perto a evolução clínica do adolescente e reforçou que todas as medidas de assistência estão sendo tomadas.

A PM informou que, segundo o comandante do 20º BPM (Mesquita), policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal envolvendo dois menores na Escola Municipal Kerma Moreira Franco, em Austin, Nova Iguaçu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Um dos envolvidos foi ferido por golpes de arma branca, sendo socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). O outro tentou fugir, mas foi interceptado por populares e conduzido de volta à unidade de ensino até a chegada dos policiais. A ocorrência foi registrada na 58ª DP”, diz a nota.