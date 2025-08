A primeira noite de Oruam em cela coletiva com membros do Comando Vermelho

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), após nova audiência de custódia, o cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, foi transferido nessa segunda-feira (4/8) para uma cela coletiva na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Ele divide espaço com integrantes do Comando Vermelho. Essa foi a primeira noite do artista fora do isolamento. Desde que se entregou à polícia, no dia 22 de julho, ele estava em cela individual.

A prisão ocorreu no mesmo dia em que a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o rapper. Oruam foi acusado de ter impedido a apreensão de um adolescente conhecido como “Menor Piu”, foragido por tráfico e roubo. O episódio aconteceu um dia antes da prisão do cantor.

Na ocasião, o rapper e um grupo de amigos arremessaram pedras e depredaram uma viatura durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um adolescente que estava na casa de Oruam. “Menor Piu” é apontado como um dos maiores ladrões de carros do Rio e segurança de Edgar Alves Andrade, o “Doca”, chefe do Comando Vermelho e líder do Complexo da Penha.

Oruam foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano ao patrimônio, ameaça e lesão corporal. No último dia 29, ele virou réu por tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) classificou o cantor como preso de alta periculosidade, no nível 3 de uma escala que vai até 4.