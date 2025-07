Preso, Oruam pede apoio de MC Poze para lançar nova música

Horas antes de se entregar à polícia, o rapper Oruam, filho de Marcinho VP, entrou em contato com MC Poze do Rodo pedindo ajuda para continuar lançando suas músicas mesmo durante o período em que ficará preso. Em uma troca de mensagens por WhatsApp, Mauro Davi, nome de batismo do cantor, apelou ao amigo com quem divide laços pessoais e profissionais: “Chefe, só me ajudar a lançar música preso. Eu te amo! Fica suave”.

Por quais crimes Oruam vai responder?

O artista se apresentou na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (22/7), onde permanecerá detido. Ele é acusado de sete crimes, entre eles tráfico de drogas, associação ao tráfico, lesão corporal, resistência qualificada, desacato e dano qualificado. Mesmo diante do cenário, fez questão de reforçar seu desejo de manter sua voz ativa por meio da música.

Como MC Poze reagiu ao pedido?

MC Poze, que costuma se referir a Oruam como um filho, respondeu com carinho e lealdade. Após não atender uma videochamada, ele respondeu cerca de 20 minutos depois: “Oi, meu filho! Acordei agora. Queria te dar um abraço, filho”. Quando recebeu o pedido oficial, garantiu: “Seu pedido é uma ordem, filho. Vamos fazer bombar só essa, porque a outra você já vai estar aqui com a gente, pra divulgar juntos”.

A faixa “Manifesto” foi publicada poucas horas depois do pedido, pela gravadora Mainstreet Records. A música, composta por Oruam, MC Poze e Real Fubá, traz um forte teor de protesto social. O videoclipe mostra imagens simbólicas, como um carro em chamas e o artista vestindo roupas simples, incluindo meias do Flamengo, seu time do coração.

Oruam, Real Fubá e MC Poze do Rodo

Foto: Reprodução/Youtube @mainstreetrecordsoficial

O que a letra diz?

A canção tem tom crítico e visceral. Em um dos trechos, Oruam dispara: “Ontem no morro, mais uma mãe de luto / E esses filhos da puta estão rindo da nossa cara / Se botar na ponta do lápis, a caneta mata mais do que o fuzil / Por isso eu carrego ódio nas minhas frases / E uma hora eles vão ter que me escutar”.

A composição reflete o sentimento de revolta de quem vive às margens e usa a música como forma de expressão e denúncia.

Com mais de 79 mil visualizações poucas horas após o lançamento, “Manifesto” está dividindo opiniões. Enquanto alguns consideram a faixa um grito legítimo das periferias, outros criticam o teor agressivo das mensagens. Oruam, que teve seu perfil principal no Instagram suspenso, agora usa uma conta reserva para se comunicar com os fãs.

O que esperar daqui pra frente?

Mesmo atrás das grades, Oruam pretende manter sua produção musical com o apoio de Poze e da Mainstreet. O caso continua repercutindo nas redes e no cenário do rap nacional, onde a linha entre protesto artístico e conflito com a lei segue sendo debatida intensamente.

