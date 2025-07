Filipe Ret sai em defesa de Oruam após prisão

A prisão do rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, voltou a causar forte comoção nas redes sociais. O artista foi detido na última terça-feira (22/7), acusado de uma série de crimes, incluindo tráfico, associação ao tráfico, resistência e desacato. A repercussão levou artistas do cenário musical a se manifestarem, como foi o caso de Filipe Ret, que saiu publicamente em defesa do colega.

Nas redes sociais, o cantor se pronunciou nesta quinta-feira (24/7) e destacou não apenas o carinho, mas também a confiança que deposita no caráter do jovem.

“O Oruam não é perfeito, mas ninguém é. Eu tenho certeza que ele é um moleque diferenciado, de coração puro e (ainda que muitos não queiram aceitar) ele tem um talento musical MUITO acima da média”, escreveu Filipe Ret nos stories do Instagram.

Filipe Ret reforça apoio e deseja liberdade ao rapper Oruam

No mesmo texto, Ret afirmou que continua admirando o artista e torcendo por sua liberdade, defendendo que a arte de Oruam deve voltar a ser ouvida.

“Tem todo o meu respeito e admiração. Espero que ele saia o quanto antes e volte a levar alegria e suas mensagens através da sua arte”, concluiu.

As palavras, no entanto, dividiram opiniões na web. Enquanto parte dos fãs aplaudiu o posicionamento de Ret, outros acusaram o cantor de relativizar crimes graves.

Poze do Rodo também se manifesta: “É perseguição”

Outro nome que decidiu se pronunciar sobre o caso foi o funkeiro Poze do Rodo. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele afirmou que o rapper estaria sendo vítima de perseguição por parte das autoridades, especialmente após reagir com raiva durante a abordagem policial.

“É perseguição, ou você vai falar que o moleque é bandido porque ele falou tudo aquilo num momento de ódio, raiva? Qualquer pessoa jovem, que não tem muita vivência ainda, faria isso ou alguma besteira. Isso é certo”, disse o funkeiro.

Em seguida, ele criticou a forma como a operação policial foi conduzida:

“Não tem como você ver sua casa ser invadida num horário que não é permitido, ver a polícia fazendo coisas contra a lei. Eles têm que dar o exemplo e fazem tudo contra a lei. Conseguiram mexer com a mente do moleque para ele falar um bando de m*rda, ligarem isso a vários bagulhos e prenderem o menor”.

Oruam foi classificado como de alta periculosidade

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), Oruam foi enquadrado com grau de periculosidade alto ao ingressar no sistema penitenciário. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado para a penitenciária de Bangu, onde permanece detido.

As autoridades afirmaram que o rapper é “declaradamente associado ao Comando Vermelho (CV)”, o que pesou em sua classificação no sistema prisional.

Repercussão nas redes segue em alta

A mobilização de nomes influentes da música urbana como Filipe Ret e Poze do Rodo elevou o alcance do caso nas redes sociais. Fãs e críticos seguem debatendo a conduta das autoridades, o histórico do rapper e os limites entre arte, postura pessoal e envolvimento com o crime.

