Crimes vieram à tona! Veja do que Oruam está sendo acusado

Na noite da última segunda-feira (21), uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro culminou em uma série de denúncias contra o rapper Oruam, que agora enfrenta um pedido oficial de prisão. A informação foi confirmada pelo delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do RJ, que afirmou que o artista será processado por uma extensa lista de crimes, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato.

A ação policial aconteceu após investigações apontarem possíveis envolvimentos do cantor com membros do Comando Vermelho (CV) — organização criminosa liderada, segundo a polícia, por seu pai, o presidiário conhecido como Marcinho VP.

Acusações diretas e fala polêmica da polícia



Durante a coletiva, Felipe Curi não poupou palavras ao se referir ao artista. “Se alguém tinha dúvidas de que esse elemento era algum tipo de artista periférico ou marginal, hoje nós temos certeza de que se trata de um criminoso, bandido da pior espécie, ligado diretamente ao CV da qual o pai dele, conhecido como Marcinho VP, mesmo à distância, chefia estando em presídio federal”, afirmou o delegado.

As acusações ganharam ainda mais peso quando o secretário detalhou ocorrências anteriores no endereço de Oruam. “Em fevereiro, estava (abrigando) lá um elemento com mandado de prisão por organização criminosa, portando uma arma de fogo de uso restrito e com numeração raspada. Nesta madrugada, (abrigava) um outro elemento, menor de idade, que tinha mandado de busca e apreensão e era foragido. Ficou mais que comprovado que esse elemento travestido de artista é um criminoso bandido ligado diretamente ao CV”, disparou Curi, levantando sérias implicações sobre a conduta do cantor.

Ameaças e escalada de tensão feitas por Oruam



Ainda segundo a autoridade policial, Oruam teria feito ameaças diretas ao delegado Moysés Santana, que liderou a operação em sua residência, e também à equipe policial envolvida. “Agora foi para o Complexo da Penha ficar sob a segurança dos traficantes da facção chefiada pelo pai dele”, declarou Curi, evidenciando o nível de tensão e os desdobramentos que ainda devem surgir nos próximos dias.

The post Crimes vieram à tona! Veja do que Oruam está sendo acusado appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.