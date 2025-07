Noiva de Oruam lidera círculo de oração após prisão do rapper: “Essa é a minha forma de lutar”

Dois dias após Oruam ser transferido para o presídio de Bangu, sua noiva, Fernanda Valença, organizou um círculo de oração em sua casa, no bairro do Joá, zona oeste do Rio de Janeiro. A influenciadora reuniu mais de 20 pessoas para uma vigília espiritual, com cânticos e orações pela libertação do rapper. “É assim que eu luto minhas guerras”, dizia uma das publicações feitas por ela durante o culto.

Por que a noiva do rapper tem evitado protestos em frente ao presídio?

Abalada com a situação, Fernanda apareceu nos stories pedindo compreensão aos fãs que têm solicitado manifestações públicas em frente ao Complexo de Gericinó. Segundo ela, o advogado que acompanha o caso não recomenda esse tipo de mobilização no momento. “Gente, eu não tenho mais força. Eu achava que era forte, que era braba, mas não sou. Se eu pudesse, tirava o Mauro de lá com as minhas próprias mãos”, desabafou, emocionada.

Durante o culto, a influenciadora publicou um versículo do livro de Jeremias, que fala sobre o retorno ao lar após o exílio. “Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor… e os trarei de volta para casa”, escreveu. A passagem bíblica reforça sua esperança em ver o noivo livre novamente.

Quais são as acusações contra Oruam?

Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam, se entregou à polícia na última terça-feira (22/7) após ser alvo de um mandado de prisão. Ele responde por sete crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal. A prisão aconteceu após um confronto com a polícia civil, que foi até sua casa cumprir um mandado de apreensão contra um adolescente ligado a roubos de carro e tráfico.

Enquanto Oruam permanece preso em Bangu, Fernanda segue expressando sua fé e apelando por justiça nas redes. Sem previsão de audiência pública até o momento, a família aguarda orientações jurídicas e aposta na espiritualidade para enfrentar o período difícil. “Entrego tudo nas mãos de Deus. Acredito que ele vai sair de lá”, concluiu Fernanda.

