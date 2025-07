Morre ciclista atropelada por juiz que dirigia bêbado com mulher seminua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A auxiliar de cozinha Thais Bonatti de Andrade, de 30 anos, que foi atropelada por um juiz aposentado em Araçatuba (SP), morreu, na madrugada de sábado (26/7), na Santa Casa da cidade, após dois dias internada em estado grave.

Ela sofreu ferimentos graves na bacia e traumatismo craniano no momento em que ia de bicicleta para o trabalho. A vítima chegou a ser submetida a duas cirurgias, mas não resistiu.

O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, de 61, dirigia uma caminhonete Ford Ranger na Avenida Waldemar Alves, Bairro Jardim Presidente, na manhã de quinta-feira (24/7), e teria parado o veículo repentinamente perto de um ponto de carga e descarga de um supermercado.

Segundo o registro policial, ele acelerou de forma abrupta e atropelou a auxiliar de cozinha quando sua acompanhante, uma mulher de 25 anos, tentou sentar em seu colo. A polícia informou que a jovem estava seminua.

De acordo com a Polícia Militar, o juiz passou a madrugada em uma casa noturna. Exame clínico de embriaguez realizado na Delegacia Seccional de Polícia atestou que ele estava alcoolizado.

Rodrigues foi preso em flagrante, mas pagou fiança e responde o inquérito policial em liberdade até o momento.

Juiz se cala

Em nota, a família dele manifestou pesar e solidariedade à família da vítima e disse respeitar a dor e o luto. Também disse que oferece apoio à família de Thais. A defesa do juiz aposentado informou que ele está em silêncio devido ao sigilo decretado no inquérito.

"A defesa reforça que esse silêncio é um dever jurídico, mas também um gesto de respeito", diz a nota.

William Bonatti, irmão da auxiliar de cozinha, protestou nas redes sociais contra a liberdade do homem. "Com o pagamento de fiança, o senhor juiz aposentado que atropelou e passou por cima da minha irmã, com sua caminhonete, embriagado, está solto, dormindo em seu berço esplêndido. E eu estou preparando o corpo da minha irmã para ser enterrado", disse.

O irmão contou em entrevistas que Thais cuidava dos pais idosos, que têm problemas de saúde, e havia decidido morar com eles para que ficassem amparados.

Ela tinha o sonho de atuar como humorista e chegou a se apresentar em espaços de stand-up. "Esbanjava uma alegria que só ela tinha. Fazia todos em sua volta sorrirem, fazia piada de tudo", descreveu a amiga Faby Souza.

O corpo de Thais foi enterrado neste domingo (27/7), às 14h, no cemitério Recanto da Paz, em Araçatuba.