Vídeo: carro desgovernado invade garagem de prédio residencial no Rio

Um carro desgovernado invadiu a garagem de um prédio residencial nesta quinta-feira (24), na Rua Santa Clara, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo atravessa a rua em alta velocidade, após subir a rampa de um edifício do outro lado da via e derrubar o portão. Em seguida, o carro atinge a garagem do prédio à frente e desce bruscamente a rampa do estacionamento.

De acordo com a TV Globo, testemunhas relataram que o porteiro do prédio deixou o carro automático engatado na marcha e esqueceu de puxar o freio de mão. Por isso, o veículo saiu desgovernado e causou o incidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar dos danos causados às estruturas dos edifícios, ninguém se feriu. O prédio atingido vai avaliar os danos.