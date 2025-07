Chegar em casa e sentir um forte cheiro de gasolina vindo da garagem é desagradável e pode ser perigoso. A exposição prolongada aos vapores tóxicos provenientes de combustíveis pode causar dores de cabeça, tonturas, irritações respiratórias e, em casos mais graves, prejuízos à saúde a longo prazo.

Por isso, manter esse ambiente arejado e livre de contaminação é uma medida de segurança doméstica.

Leia mais:

Por que a garagem fica com cheiro de gasolina?

O odor de combustível na garagem pode ter diversas causas:

pequenos vazamentos no tanque ou na linha de combustível do carro;



acúmulo de gases no ambiente fechado;



armazenamento inadequado de gasolina, querosene ou solventes;



falta de ventilação natural ou exaustão.

Esses vapores são mais comuns em garagens subterrâneas ou fechadas, onde o ar tem pouca circulação e os gases acabam se concentrando. Em dias quentes, o problema tende a piorar, já que o calor acelera a evaporação dos compostos voláteis presentes nos combustíveis.

Como manter a garagem ventilada e segura

Siga os cuidados a seguir para que sua casa fique segura contra os gases tóxicos dos combustíveis:

1. Invista em ventilação cruzada

A melhor forma de evitar o acúmulo de gases é permitir que o ar circule. Se a garagem tem janelas ou respiros, mantenha-os abertos sempre que possível. Em casos de garagens internas, considere instalar venezianas, exaustores ou ventiladores que promovam a troca de ar.

2. Nunca armazene combustível em casa

Evite guardar galões de gasolina ou querosene dentro da garagem. Além de ilegal em muitas cidades, isso representa um risco alto de vazamentos e explosões. Se for absolutamente necessário, use recipientes certificados, bem vedados e mantenha-os longe de qualquer fonte de calor ou faísca.

3. Estacione com o motor frio

Evite estacionar o carro imediatamente após longos percursos. O calor do motor pode intensificar a evaporação dos vapores residuais no tanque. Dê alguns minutos para o carro esfriar antes de fechar a garagem.

4. Faça manutenção frequente

Cheque periodicamente se há vazamentos no carro. Um simples anel de vedação com defeito pode liberar vapores tóxicos sem que você perceba. Manutenções preventivas evitam o problema e ajudam a detectar falhas antes que se agravem.

5. Use neutralizadores naturais de odores

Carvão ativado, bicarbonato de sódio ou vinagre branco podem ajudar a absorver odores persistentes. Coloque pequenos potes abertos em cantos estratégicos da garagem e troque o conteúdo periodicamente.

O alerta vai além do cheiro

A presença constante de odor forte na garagem pode indicar problemas mais sérios, como vazamento interno no tanque, defeitos no sistema de exaustão ou combustível adulterado. Recentemente, a interdição de quatro postos em BH por irregularidades no abastecimento reacendeu a discussão sobre os riscos domésticos ligados à gasolina de baixa qualidade.

Se o cheiro estiver muito intenso, persiste mesmo após ventilar o local, ou você notar sintomas físicos frequentes ao entrar na garagem, é importante procurar ajuda especializada. Um mecânico de confiança pode verificar o carro e orientar se há problemas mecânicos, enquanto um profissional de engenharia civil pode avaliar a necessidade de melhorias estruturais no ambiente.

Manter a garagem segura, limpa e sem odores fortes é parte do cuidado com a casa como um todo.