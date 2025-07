Camila Trevisol, a rainha dos rodeios, morre aos 22 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Camila Trevisol, influenciadora conhecida como rainha dos rodeios, morreu nessa quarta-feira (23/7), aos 22 anos. Ela lutava contra um câncer ósseo. A informação foi confirmada em um post nas redes sociais, com uma carta aberta feita pela própria modelo.

“Quero que saibam que eu estou indo em paz e meu sofrimento acabou , mas não pensem que foi por não ter força e coragem de lutar, mas sim por não ter mais condições de sofrer, Deus me quis com ele e sei que meu legado sempre será lembrado… até a próxima vida amo vocês”, diz um trecho. Camila estava internada no Hospital Boldrini, em Campinas (SP).

Ela lutava contra o câncer desde 2016, quando tinha apenas 14 anos. Na época, ela foi diagnosticada com um tumor no fêmur. Um ano depois, venceu a doença. No entanto, em 2023, recebeu um novo diagnóstico: sarcoma de Ewing — um tipo raro e agressivo de câncer que atinge os ossos.

Durante o tratamento, Camila compartilhou nas redes sociais o cotidiano dela, falando sobre força e otimismo. Apaixonada por rodeios, ela logo se tornou famosa no universo sertanejo.

Em 2024, ela foi homenageada no Jaguariúna Rodeo Festival como Rainha da Inspiração. Já em 2025, havia sido nomeada oficialmente para o mesmo posto na tradicional Festa do Peão de Americana, um dos eventos mais importantes do país.

O velório de Camila Trevisol foi realizado na quarta-feira, em Americana (SP). Atendendo a um pedido deixado por ela, amigos e familiares foram orientados a não usar roupas pretas — somente tons brancos e coloridos.