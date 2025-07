Maior Festival de Quadrilhas do Brasil conta com apoio do Google

Entre esta sexta-feira (18) e domingo (20), Campina Grande, na Paraíba, será palco da terceira edição do Maior Festival de Quadrilhas Juninas do Mundo. Com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo YouTube, o evento reunirá mais de 2 mil quadrilheiros de todo o Brasil e distribuirá R$ 55 mil em prêmios.

Organizado pela premiada quadrilha paraibana Moleka 100 Vergonha, o festival conta com apoio do Google, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e promete oferecer uma experiência única, mesclando tradição e tecnologia.

Uma festa da diversidade cultural brasileira

Em sua terceira edição, o festival é uma expansão da já consagrada tradição de Campina Grande de realizar o "Maior São João do Mundo". A novidade, agora consolidada, é um evento totalmente voltado às quadrilhas juninas, expressão artística e comunitária profundamente enraizada na identidade nordestina.

Ao todo, 26 quadrilhas de diferentes estados foram selecionadas para se apresentar, incluindo grupos consagrados como a Uai São João, de Goiânia (GO), que levará 37 casais e uma equipe de 15 pessoas. O grupo, criado em 2023, já possui reconhecimento nacional e celebra com entusiasmo sua segunda participação no festival.

Além das apresentações, a programação inclui shows musicais, feira de artesanato e comidas típicas, transformando o espaço em uma verdadeira imersão na cultura junina brasileira.

A criação da festa responde a uma lacuna cultural específica para as quadrilhas dentro da grandiosidade do São João de Campina Grande. "Era a cereja que faltava", define Duane Gonçalves, vice-presidente da Moleka 100 Vergonha e um dos idealizadores do festival.

"Quando terminamos uma edição já começamos a planejar a próxima. O festival movimenta não só a cultura, mas toda uma cadeia produtiva local, gerando renda, engajamento e orgulho regional", diz Gonçalves.

Transmissão ao vivo amplia visibilidade

Pela primeira vez, o festival será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Moleka 100 Vergonha no YouTube, o Junina Moleka Oficial. A iniciativa amplia o alcance para além das fronteiras nordestinas, levando a energia da festa para todo o Brasil e para o mundo.

Essa visibilidade foi potencializada graças à parceria com o YouTube, que já transmitiu o São João de Campina Grande durante o mês de junho pelo canal Sua Música, alcançando, junto com o canal Maior São João do Mundo, 2,4 milhões de espectadores, 9,3 milhões de visualizações e mais de 3,2 milhões de horas assistidas.

"Estar presente no São João de Campina Grande é reconhecer a importância desta festa e mostrar ao mundo este patrimônio cultural brasileiro", destaca Alana Rizzo, head de Políticas Públicas do YouTube.

Segundo Gonçalves, o apoio do YouTube e o uso da Lei de Incentivo à Cultura foram fundamentais para ampliar o alcance, viabilizar a gratuidade do evento e atrair mais grupos de todo o país.

"O apoio do YouTube foi essencial para estruturar o festival com mais conforto e qualidade. E a plataforma possibilitou que o evento se tornasse gratuito, além disso, a transmissão disponibilizou uma magnitude muito maior, garantindo uma visibilidade extensa", comenta o vice-presidente.

A parceria também impacta positivamente a economia criativa local. Além de gerar renda direta para artistas e técnicos envolvidos, o festival movimenta setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio. "Há todo um contexto ao redor que lucra com o evento, a partir disso, a cidade começa a entender a importância da celebração em um momento em que o São João já está esfriando", explica.

Seleção rigorosa e curadoria técnica

A curadoria do festival é realizada por meio de duas etapas: os oito melhores grupos do ano anterior têm participação garantida, enquanto os demais são escolhidos por uma banca técnica que avalia critérios como histórico de premiações, desempenho recente. Além disso, a qualidade técnica das apresentações e avaliada por meio de vídeos enviados pelos dançarinos".

Segundo Gonçalves, a logística é um dos maiores desafios do evento: "A estrutura do espaço físico é toda adaptada para comportar um evento desse porte. Se não oferecermos uma base sólida, os grupos enfrentam dificuldades em suas apresentações".

Data e Horário:

18 de julho (sexta-feira), às 18h30

19 e 20 de julho (sábado e domingo), a partir das 16h

Transmissão ao vivo no canal Junina Moleka Oficial:

Dia 1

https://www.youtube.com/live/RlR-0iUvY88



Dia 2

https://www.youtube.com/live/1nPUoPzSUOM



Dia 3

https://www.youtube.com/live/ Kl2YYZxVfhU

