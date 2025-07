Resorts oferecem programações juninas temáticas

Resorts no Brasil estão aprimorando suas ofertas de lazer e turismo ao integrar programações temáticas de Festa Junina. Essas iniciativas buscam proporcionar aos hóspedes uma experiência cultural focada em tradições e gastronomia, estendendo as celebrações que historicamente marcam o mês de junho para além do período convencional.

O Villagio Embu Resort & Convention, por exemplo, tem promovido atividades que remetem ao ambiente de um arraiá. “A programação busca atender a todas as idades", comenta Gilberto José Pacheco, do marketing do resort. Para o público infantil, o resort oferece o “Arraiá Kids”, com brincadeiras típicas como pescaria, boca do palhaço e corrida do saco. Além disso, a programação pode incluir shows, apresentações temáticas e oficinas de culinária junina ou artesanato.

Para adultos e jovens, as atividades compreendem aulas de ritmos característicos como forró, sertanejo e country, culminando na tradicional quadrilha junina, com a participação dos hóspedes. A atmosfera festiva é complementada por shows ao vivo de forró, xote, baião e sertanejo.

A gastronomia é um componente central dessas celebrações nos resorts. Pratos como cuscuz, bolos de milho, tapioca, pamonha, canjica e pé de moleque são servidos, juntamente com bebidas como quentão e vinho quente. Os hóspedes são incentivados a vestir trajes caipiras para maior imersão na cultura junina.

Gilberto Pacheco explica a estratégia do Villagio Embu: “Estamos estendendo o tema, festa junina ou caipira, para o mês de julho, quando, por ocasião das férias escolares, recebemos muitas famílias com crianças, que adoram a festa, suas comidas típicas e brincadeiras". Para otimizar a experiência, recomenda-se que os hóspedes consultem a programação antecipadamente e participem das atividades e da oferta gastronômica.

Website: https://www.villagioembu.com.br