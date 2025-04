Metrô do Rio faz vídeo com 'Lady Gaga' para alertar usuários

O MetrôRio está empenhado em atingir o máximo de pessoas por meio de vídeos divertidos e informativos. A concessionária tem publicado conteúdos virais a fim de orientar os turistas e cariocas que forem ao show da cantora Lady Gaga neste sábado (3/5).

Desta vez, a empresa juntou dois ícones relacionados à artista para dar informações aos passageiros. Um deles é a Flor Késia. Ela foi responsável por tacar uma Bíblia em Lady Gaga, na primeira e única vez que a cantora esteve no Brasil, até então. Na ocasião, em 2012, a cantora fazia a turnê “Born This Way Ball”.

Quem também brilhou no vídeo foi a Yasmin Gaga. No registro, a Drag Queen representou a cantora norte-americana.

Orientações do vídeo:

Os Little Monsters devem desembarcar na estação Siqueira Campos, em Copacabana

Para facilitar o embarque, os passageiros devem estar com seus cartões pré-adquiridos carregados ou pagar por aproximação direto na catraca

Na volta do show, as estações estarão abertas até de madrugada

Quanto Lady Gaga mede? AFP Cantora, que se apresenta na praia de Copacabana, tem diversas curiosidades sobre ela, incluindo sua altura, já que ela é mais baixa do que aparenta. Confira a seguir AFP Lady Gaga nasceu em 28 de março de 1986 e tem 39 anos Acervo pessoal Seu nome verdadeiro é Stefani Joanne Angelina Germanotta Acervo pessoal Lady Gaga tem ascendência italiana, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, em Nova York AFP Ela é a filha mais velha de Joe Germanotta e Cynthia Germanotta e irmã da estilista Natali Veronica Germanotta Getty Images / People Magazine A cantora mede 1,55 m de altura AFP A cantora tem uma fortuna de US$ 300 milhões, segundo estimativas da "Forbes" AFP Lady Gaga já venceu um Oscar, três American Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 14 Grammys e dois Globos de Ouro AFP Ela foi a primeira mulher a ganhar Oscar, Grammy, BAFTA e Globo de Ouro no mesmo ano, em 2019 AFP Atualmente, Lady Gaga está noiva de Michael Polansky, empresário e matemático AFP Voltar Próximo

Funcionários viralizam com hit da Mother Monster

Nesta quarta-feira (30/4), a empresa publicou um vídeo em sua conta no Instagram, mostrando quatro funcionários dançando o hit ‘Lovegame’, de Lady Gaga. A gravação rapidamente viralizou e recebeu elogios dos fãs da cantora pela performance dos ‘dançarinos’.

Além da performance dos funcionários na coreografia, o vídeo termina com dicas sobre passagens, logística e formas de pagamento.