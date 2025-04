Homem envia telegrama para ex: 'Esqueceu de me bloquear nos Correios'

Um assunto sobre a convivência entre as pessoas e sempre preocupa é o relacionamento tóxico. Como identificar os indícios do abuso? Como evitar? No BBB 23, inclusive, um caso chamou atenção e teve repercussão: o relacionamento entre Gabriel Fop e Bruna Griphao. Freepik

Em uma conversa, Bruna disse que ela era o homem da relação. Gabriel então respondeu: "Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca". O apresentador Tadeu Schmidt, então, deu uma bronca ao vivo no participante. Reprodução Instagram

"Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento talvez nem perceba, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira.", advertiu Tadeu. Reprodução TV Globo

Veja agora ingredientes que, segundo os psicólogos e analistas comportamentais, caracterizam um relacionamento problemático. Uma pessoa controladora, por exemplo, tenta determinar o que a outra pode ou não vestir, falar, comer e até mesmo fazer com o dinheiro dela. pexels

Outro sinal do relacionamento abusivo esta na agressão verbal, com uso de palavras que afetam a autoestima, como "gorda", "feia", "velha". Isso também pode gerar ansiedade e depressão. pexels

A agressão verbal, ao contrário da física, deixa lesões no bem-estar mental e não no corpo. A agressão física, aliás, é crime no Brasil. pexels

Ainda nessa linha, há as ameaças, que causam um efeito emocional e psicológico devastador. São ameaças de denúncias (muitas vezes infundadas) e de términos de relacionamentos, entre outros. pexels

Também é comum que o agressor exija que a vítima não se encontre com familiares e amigos pelo simples fato de não querer, seja por simples antipatia ou ciúmes. pexels

De acordo com especialistas, frases como "se você sair com as suas amigas, é porque não me ama" é um exemplo de ameaça. Esta é a famosa chantagem emocional. Freepik

O abuso financeiro, uma linha do abuso psicológico, também é comum neste tipo de relação. O abusador quer controlar os gastos da vítima, mas também pedir um dinheiro emprestado e não devolver. Freepik

As ameaças podem vir antes de "punições" como o silêncio e o sumiço. Essa postura tende a deixar a pessoa se sentindo errada e culpada, por algo que ela nem fez. Freepik

Ainda nesta linha, é comum que as vítimas parem de fazer o que gostam por conta do medo da reação do parceiro, como perder a pessoa amada. Freepik

Um relacionamento tóxico costuma ter muitas críticas, algumas até construtivas, mas a maioria destrutiva, abalando a autoestima da vítima. Freepik

Nesta linha, uma outra característica é a falta de apoio. A vítima pede ajuda, mas não é correspondida. Freepik

O ciúme excessivo é uma das características de uma relação abusiva. O ciúme é tanto que até pessoas de fora do relacionamento podem perceber. Isso também pode prejudicar a autoestima das vítimas, que acham que estão errando e dando margem para acreditarem em traição. Freepik

Assim, o que acontece muito é a falta de honestidade na relação. Muitas vezes, até a vítima é desonesta, com medo da reação do abusador. Freepik

Outra coisa grave é a pessoa exigir que a vítima dê suas senhas das redes sociais, além de aparelhos como celular e computador. Freepik

Sair de um relacionamento tóxico parece fácil, mas quando se há muitas ameaças e tortura psicológica, a vítima não percebe que o erro não está nela. O primeiro passo é questionar sua sanidade mental e perceber que a relação não está fazendo bem. Freepik

Em alguns casos, como os de ameaça e até agressão física, é fundamental ir à delegacia e denunciar. Também é importante que se você perceber que está tendo essas atitudes opressoras, pare imediatamente de fazer. Se está na dúvida, converse com seu parceiro (a). Freepik