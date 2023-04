Serviços dos Correios ficam 5,49% mais caros a partir desta segunda-feira

A elevação corresponde a variação do IPCA (foto: Reprodução/ Correio Braziliense )

A partir desta segunda-feira (3/4), os preços aplicados para os serviços postais e telegráficos, nacionais e internacionais, prestados pelos Correios serão reajustados em 5,49%, separados de impostos e contribuições sociais. O aumento consta de portaria do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU).

A elevação, de acordo com a pasta, corresponde a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período entre janeiro e dezembro de 2022, descontado o Fator de Produtividade.

A lista inclui serviços como cartas e telegramas. Com o reajuste, o valor de postagem para uma carta nacional de até 20 gramas, por exemplo, passará de R$ 2,35 para R$ 2,45. Já no caso do envio de telegrama via agência, o valor passa de R$ 14,30 para R$ 14,90.