BH registra superávit de R$ 485 milhões em 2022

Prefeitura apresentou a prestação de contas da capital em 2022 para a Câmara dos Vereadores (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), apresentou nesta segunda-feira (3/4), na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), a prestação de contas da capital mineira em 2022, com superávit de R$ 485 milhões. Destes valores, R$ 377 milhões correspondem ao fundo previdenciário BHPrev, R$ 68 milhões aos recursos vinculados e R$ 40 milhões de recursos originários do Tesouro.









O prefeito foi cobrado pelos vereadores da capital sobre diferentes pautas. Entre as principais demandas, estavam a quebra do contrato com as empresas de ônibus, a destinação do espaço do antigo Aeroporto Carlos Prates, CPI da Lagoa da Pampulha, limpeza urbana e melhorias nos postos e centros de Saúde.





"As coisas têm um motivo. Esta prestação que se dá não é uma mera formalidade. Os cidadãos pagam impostos para a prefeitura administrar, então é importante que saibam que são os 41 vereadores que vão dizer para onde vão os R$ 15 bilhões deste orçamento e fiscalizar a aplicação destes", declarou o presidente da Casa, vereador Gabriel Azevedo (sem partido).

A reunião, realizada no Plenário Amynthas de Barros, também contou com a presença do secretariado municipal. Eles auxiliaram o prefeito nas respostas dadas aos questionamentos e perguntas feitas pelos vereadores. Os representantes do Executivo e Legislativo tiveram três minutos cada, sem direito a réplica.