Segundo site, vacinas inflacionam mais de 24% em BH

Exames laboratoriais também tiveram uma variação elevada (foto: David Ryder/Getty Images/AFP) O site de pesquisas Mercado Mineiro realizou, entre os dias 28 e 30 de março de 2023, uma pesquisa entre os maiores laboratórios de Belo Horizonte. O objeto de pesquisa era a variação dos preços entre as principais vacinas.





Segundo o levantamento, a vacina contra Hepatite A + B Adulto teve uma variação de 100%, os preços variaram de R$ 160,00 a R$ 320,00 entre os laboratórios. Outra variação elevada também foi verificada na vacina Dtpa hexa, que está disponível no mercado em preços que variam entre R$ 216,49 e R$ 426,00, uma variação de 96%.









A vacina contra a Hepatite B infantil teve valores entre R$ 72,00 até R$ 110,00, variação calculada em 53%. A BCG variou 43% e a HPV 20%, variando, respectivamente, entre R$ 112,00 e R$ 160,00 e entre R$ 558,00 e R$ 670,00.





Os exames de detecção de COVID-19 também entraram no levantamento e registraram variações exageradas. O Exame COVID IgG/IgM custa entre R$79,90 até R$188,00, variação de 135,29%. O Exame COVID RT- PCR está custando de R$ 169,00 até R$ 295,00, variação de 73,66% e o COVID Antígeno está custando de R$77,90 até R$120,00, uma variação de 54%.





O Autoteste Antígeno Nasal está custando de R$39.89 até R$66,90, uma variação de 67,71%.





Demais exames também entraram na pesquisa, como é o caso do exame de Colesterol Total e Frações, que variou 293,33% com preços a partir de R$ 15,00 até R$ 59,00. A variação do Exame de Proteínas Totais foi de 150%, os preços foram de R$ 10,00 até R$ 25,00.





O Exame de Hemograma Completo variou de R$15.00 até R$31.00, 106%. O de Triglicérides foi encontrado a partir de R$9.00 até R$20.00, com uma variação de 122%. O Exame de Ureia foi de R$10.00 até R$22.00, com uma diferença de 120%.

Em relação aos últimos 8 meses, também houveram aumentos. O preço médio do exame de Sexagem Fetal subiu 22.97%, o preço médio que era de R$385.20 passou para R$473.67. O Exame COVID IgG/IgM que custava em média R$112.39 passou para R$119.87, um aumento de 6.65%. A Vacina contra HPV quadrivalente que custava em média R$557.18 subiu para R$617.18, um aumento de 10.77%. A vacina contra Hepatite A+B Adulto que custava em média R$181.14 passou para R$225.56, um aumento de 24.52%. A vacina contra Hepatite B infantil que custava em média R$74.60, subiu para R$90.25, um aumento de 21%.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen